In quest’ultima Instagram Stories, la scollatura di Belen Rodriguez è in primo piano, ma ciò che cattura l’attenzione è quel particolare gesto.

Sa sempre come incantare e stuzzicare i suoi followers, Belen Rodriguez. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, tramite un’Instagram Stories, la giovane argentina è stata la protagonista di un gesto che, senza alcun dubbio, non sarà passato inosservato ai suoi sostenitori. Ritornata da un magnifico soggiorno a Napoli in occasione di queste feste natalizie, la modella, insieme a suo marito Stefano e suo figlio Santiago, si è recata in Svizzera per trascorrere lì, molto probabilmente, il Capodanno. È proprio qui che, come dicevamo precedentemente, la bella Rodriguez è stata protagonista di un gesto davvero ‘provocante’. In quest’ultima Instagram Stories, Belen si riprende distesa sul letto e, soprattutto, con la scollatura in primo piano. Ma ecco, però, cosa ha catturato maggiormente l’attenzione.

Belen Rodriguez, scollatura da urlo in bella mostra: quel gesto infiamma Instagram

È solita condividere degli scatti davvero da urlo, Belen Rodriguez. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, tramite un’Instagram Stories, la giovane argentina si riprende mentre è completamente distesa sul letto. In queste ultime ore, la modella ha affrontato un ulteriore viaggio. Come dicevamo precedentemente, terminata la sua vacanza natalizia nel capoluogo campano, la famiglia De Martino si è recata in Svizzera. Sarà proprio a causa della stanchezza del viaggio che Belen ha preferito riposarsi e rilassarsi sul letto. Lo si deduce chiaramente, come dicevamo, da quest’ultima Instagram Stories.

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la scollatura di Belen, data la sua posizione, appare davvero in bella mostra. Tuttavia, ciò che stuzzica maggiormente è il gesto che la Rodriguez fa nel mentre si riprende a letto. Di cosa parliamo? Semplice: dei continui e numerosi occhiolini che l’argentina fa all’obbiettivo del suo telefono.