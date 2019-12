Pochissime ore fa, Caterina Balivo si è immortalata in una fantastica foto senza un velo di trucco: curiosi di sapere com’è al naturale? Il confronto.

Vanta di una bellezza davvero da togliere il fiato, Caterina Balivo. Ce ne danno testimonianza non soltanto le sue quotidiane apparizioni in televisione durante ‘Vieni da Me’, ma anche le sue numerose foto che, spesso e volentieri, la conduttrice condivide sul suo canale Instagram. Come raccontato in diversi nostri articoli, la campana è molto attiva sui social. In diverse occasioni, si diletta a condividere delle foto davvero mozzafiato. L’ultima risale a qualche ore fa. Quando, lontana dai suoi impegni lavorativi e pronta a godersi questo weekend, la bella Caterina si mostra completamente senza trucco ai suoi followers. Siete curiosi di vederla al naturale? Ecco tutti i dettagli.

Caterina Balivo senza trucco: le immagini a confronto

La chiave vincente del successo di Caterina Balivo, oltre che la smisurata bellezza, sono, senza alcun dubbio, la spontaneità e la genuinità. Ne abbiamo avuto la testimonianza in diverse occasione, ma con quest’ultima foto su Instagram ne abbiamo avuto praticamente la conferma. Pochissime ore fa, la giovane napoletana ha condiviso uno scatto su Instagram completamente senza trucco. Ebbene si. Nessun tipo di abbellimento estetico. Insomma, nulla di nulla. Come mamma l’ha fatta, quindi. Siete curiosi di vederla? Eccola:

Ebbene si. È proprio così che Caterina Balivo è al naturale. Insomma, per nulla ‘cambiata’ rispetto a quando è truccata. Ma vediamo la differenza:

Da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, la giovane napoletana non ama affatto utilizzare sul suo bellissimo viso un trucco molto pesante. Certo, un po’ di ombretto, di phard e di matita non guastano mica. Tuttavia, ciò che si può chiaramente notare da queste due immagini a confronto è che Caterina, sia con che senza trucco, vanta di una bellezza davvero più unica che rara. Siete d’accordo, no?