Che fine ha fatto l’ex velina Giulia Calcaterra? Dopo L’Isola dei Famosi…

Ricordate Giulia Calcaterra? Che fine ha fatto? L’ex velina di Striscia la Notizia è ormai sempre più lontana dal mondo della televisione che nel 2017 l’ha resa famosa grazie all’Isola dei Famosi.

I bisticci continui con Raz Degan, il carattere forte di entrambi andava spesso in contrapposizione e diventavano, dunque, protagonisti di diverse clip del reality. Tuttavia, dopo quell’esperienza sull’isola più spiata della televisione, Giulia Calcaterra è letteralmente sparita. Tanti suoi follower le hanno chiesto più di una volta perché non la vedono più nei programmi televisivi. La risposta, finalmente, è arrivata proprio su Instagram, tra le sue storie.

Giulia Calcaterra che fine ha fatto? La nuova vita dell’ex velina di Striscia la Notizia lontano dalla tv

Come detto, in tanti le hanno chiesto il perché del suo addio al mondo della televisione. Giulia Calcaterra, con la massima trasparenza, ha spiegato: “Non è qualcosa che attualmente mi interessa. Non ho alcuno stimolo nel lavorare per qualcuno rinchiusa dentro uno studio sottoponendomi al giudizio di un pubblico che non mi compete dovendo apparire ciò che non sono”. Queste le sue parole. Giulia è stata molto precisa e diretta. Poi, ha continuato: “Non so perché siete così fissati con questo mondo televisivo, guardate che è un lavoro normalissimo e con molti meno soldi di quanto i vostri sogni vi abbiano raccontato. Ogni tanto sento di quelle leggende sul mondo della tv che rimango basita, BASITA! Un po’ meno ragazzi. Si può anche ambire ad altro nella vita, è stato divertente ad ad una certa e poi anche basta. Too trash. Magari quando avrò 40 anni e la tv sarà diventata più interessante chi lo sa, avere qualche documentario o programma sugli sport o viaggi non sarebbe male. Ma non è ciò che interessa ora al pubblico televisivo, quindi di conseguenza non c’è posto per un individuo come me. Spero di essere stata chiara”.

Cosa fa adesso Giulia?

Il suo profilo Instagram è rimasto aperto ed attivo. Risponde sempre ai suoi fan e pubblica spesso foto che la riprendono nelle sue attività quotidiane. Ma di cosa si occupa, adesso, la bella Giulia? Oggi si dedica allo sport ed ai viaggi, che sono le sue attività preferite. Stando a quanto si vede dai social, non frequenta altri personaggi dello spettacolo. La sua è una scelta precisa. Non ha chiuso proprio tutte le porte, Giulia, come spiega nelle storie: “Qualche documentario sugli sport o viaggi non sarebbe male”, ma per adesso è felice ed appagata così.