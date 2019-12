Cristiano Ronaldo ha rivelato che quando appenderà le scarpette al chiodo, si dedicherà alla recitazione: ecco le sue parole che hanno lasciato tutti senza parole.

Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti al mondo: vincitore per cinque volte del Pallone d’Oro e di altri premi importanti del mondo del calcio oggi veste la maglia della Juventus. Il portoghese in queste ore si trova a Dubai per i Globe Soccer e nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento è intervenuto per parlare della sua carriera: ha rivelato qualcosa sulla sua vita privata che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo di che si tratta.

Cristiano Ronaldo, confessione inaspettata: “Cosa farò quando smetterò di giocare”

Dalla conferenza stampa di presentazione all’evento Globe Soccer, Cristiano Ronaldo a Dubai ha parlato di sé e della sua carriera. Il calciatore della Juventus riceverà per la sesta volta l’Oscar dei Globe Soccer Awards e dagli Emirati ha ribadito che solo quando il suo corpo non risponderà più in maniera corretta al campo, sarà il momento di ritirarsi. Il portoghese ha fatto tante rivelazioni sulla sua vita che è sempre stata vissuta con la passione per le sfide e l’intenzione di vincerle tutte. Ed una volta che smetterà di giocare? Beh, ha confessato che vorrebbe riprendere a studiare. “Punto molto a studiare, ad acculturarmi, perché purtroppo gli studi che ho fatto non riescono a rispondere a tutte le domande che ho in testa. Una cosa che mi affascina è anche quella di voler provare a recitare in un film” le sue parole. Quindi chi sa, un giorno forse lo vedremo in vesti nuove, nei panni di qualche protagonista di un film.

Quando attaccherà le scarpette al chiodo penserà anche, ovviamente, alla sua famiglia, ancora di più: Ronaldo è legato sentimentalmente a Georgina Rodriguez e vivono insieme alla loro figlia ed agli altri bimbi del calciatore.