In quest’ultima foto su Instagram, Diletta Leotta si lascia immortalare con indosso una maglia molto corta e dei leggins attillati: scatta l’ironia social.

È la vera e propria star di Instagram, Diletta Leotta. Con le sue numerose ed incredibili foto sul suo profilo social ufficiale, la conduttrice sportiva di Sky riesce a catturare immediatamente l’attenzione dei suoi followers. Lo ha fatto qualche giorno fa. Quando, con un incantevole scatto in intimo, la catanese ha suscitato l’immediata reazione dei suoi fan. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Con una mozzafiato foto in tenuta da palestra, la giovane Leotta ha scatenato una vera e propria ironia social. Sapete perché? A ‘scatenare’ i suoi followers, infatti, è stata la didascalia utilizzata a corredo di questa foto, in cui Diletta si mostra con una maglia davvero molto corta e dei leggins super attillati. Ecco, però, cosa è successo nel minimo dettaglio.

Diletta Leotta, maglia corta e leggins attillati: l’ironia social

Diletta Leotta è davvero molto sportiva. Già in diverse occasioni, la conduttrice sportiva di Sky ha mostrato su Instagram i suoi duri e costanti allenamenti. E, notando la sua bellezza fisica, c’è da dire che i risultati si vedono davvero alla grande. Anche in quest’ultima foto pubblicata su Instagram, la giovane catanese si lascia immortalare con indosso gli abiti da palestra. Terminate queste vacanze natalizie, la bella Leotta ha voluto immediatamente rimettersi in forma. Ecco di che cosa parliamo:

Si lascia immortalare così, Diletta Leotta: con un maglia visibilmente corta e dei leggins molto attillati. Che, da come si può chiaramente vedere, evidenziano la bellezza del suo fisico. Tuttavia, a catturare l’immediata attenzione dei suoi followers è la ‘particolare’ didascalia che la conduttrice utilizza a corredo di tale scatto. “Mens sana in corpore sano”, scrive Diletta. Ecco. Sono proprio queste le parole che, in un batter baleno, suscitano l’ironia social:

Pensate, questi sono soltanto alcuni dei commenti che continuano su questa ‘scia’. La maggior parte di essi, usufruendosi della frase scritta dalla catanese, mirano a sottolineare la bellezza del fisico della Leotta.