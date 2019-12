Giulia Provvedi in intimo: la ripresa è di spalle, Lato B in bella mostra

In questa ultima foto su Instagram, Giulia Provvedi si lascia immortalare di spalle e con indosso un fantastico completino intimo: Lato B da urlo.

Spettacolare come sempre, Giulia Provvedi. Lo è stata qualche giorno fa con un delizioso scatto a letto. E lo ha confermato pochissime ore fa. Quando, per ‘salutare’ la Finlandia, la dolce cantante de Le Donatella ha condiviso uno scatto di spalle davvero fenomenale. C’è da dire che siamo soliti ammirare la sua bellezza. Già in diverse occasioni, insieme a sua sorella Silvia, Giulia ha incantato i suoi followers con degli scatti davvero ‘impressionanti’. Tuttavia, quella condivisa qualche ora fa è davvero da urlo. Come dicevamo precedentemente, la bella cantante si lascia immortalare di spalle con indosso un completino intimo davvero pazzesco. Siete curiosi di saperne di più? Tranquilli, vi mostreremo ogni cosa.

Giulia Provvedi in intimo: la ripresa di spalle è fenomenale, Lato B da togliere il fiato

Attualmente nel muro di All Together Now, Giulia Provvedi, insieme a sua sorella Silvia, riscuote un successo davvero clamoroso. Anche su Instagram, pensate. È proprio su questo canale social che la giovane cantante si diletta a condividere delle fantastiche foto. Che, com’è giusto che sia, non possono affatto passare inosservate agli occhi dei suoi sostenitori. Anche l’ultimo scatto, condiviso tra l’altro qualche ora fa, ha suscitato la medesima reazione. Per informare i suoi sostenitori della fine della sua vacanza natalizia in Finlandia, Giulia ha pubblicato uno scatto davvero da urlo. Diamoci un’occhiata insieme:

Ecco. È proprio così che, pochissime ore fa, la bella Provvedi si è lasciata immortalare: di spalle e, soprattutto, con indosso un fantastico completino intimo. Ovviamente, ciò che non può assolutamente passare inosservato è quel Lato B davvero da urlo. Insieme alla sua gemella, Giulia si sottopone a degli allenamenti in palestra davvero pazzeschi. E bisogna ammettere che i risultati si vedono alla grande, vero?