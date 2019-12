Uomini e Donne, la dedica di Ida Platano: l’enigmatico messaggio su Instagram fa incuriosire i fan della Dama del trono Over

Ida Platano negli ultimi giorni non è stato molto attiva sui social, ma ci ha resi partecipi comunque del suo Natale con amici e parenti. Ida che nelle ultime settimane è stata al centro del gossip per la sua relazione con Riccardo Guarnieri che sembra essere arrivata finalmente ad un punto di svolta. La dama che dopo i vari tiri e molla con l’uomo aveva deciso di frequentare Armando Incarnato, è tornata tra le braccia di Riccardo Guarnieri, che l’ha chiesta in sposa davanti l’intero pubblico di Uomini e Donne. Nelle ultime ore l’ex dama ha pubblicato su Instagram un messaggio davvero enigmatico, andiamolo a vedere insieme…

Uomini e Donne, la dedica di Ida Platano: l’enigmatico messaggio su Instagram

Ida poche ore fa ha pubblicato sul suo account ufficiale instagram una foto con una dedica davvero molto enigmatica… La donna ha infatti scritto una bellissima dedica a una persona speciale, che però al momento non sappiamo chi sia. Ida ha augurato a questa persona di essere sempre felice, serena e di poter ricevere tutto il bello che c’è. Ha continuato dicendo che la persona in questione è fantastica e di essere felice di averla incontrata, seppur dietro uno schermo. Ha continuato poi dicendo che è uguale a come la vediamo in tv: gentile, buona, con un grandissimo cuore e con i piedi per terra, nonostante siano diventate personaggi pubblici. Ida ha parlato facendo riferimento a una donna, dicendo che è sempre attenta a tutto e tutti. L’ex dama non ha fatto nomi, ma da ciò che ha scritto, si intuisce sia riferito a una donna, non ci resta che aspettare per capire chi sia.