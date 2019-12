Ilary Blasi è alle Maldive con la sua splendida famiglia: si trovano nel resort di lusso dove vanno i VIP. Sapete quanto costa? Ve lo sveliamo.

La famiglia Totti è alle Maldive a godersi le splendide spiagge, il mare trasparente: Ilary Blasi insieme a suo marito ex calciatore Francesco Totti ed i loro figli Chanel, Christian e la piccola Isabel festeggeranno lì il Capodanno ed hanno scelto un resort di lusso molto conosciuto nel mondo dei VIP. Dai social della famosa coppia romana si possono ammirare i fantastici panorami ed anche la bellezza della conduttrice del GF VIP che ogni giorno sfoggia un abito colorato o floreale, uno più bello dell’altro! Anche Belen Rodriguez, Ludovica Valli, Wanda Nara con suo marito Icardi ed i figli e tantissimi altri personaggi noti in Italia hanno soggiornato nel magnifico posto dove è adesso la Blasi con la famiglia. Ma sapete quanto cosa? Ve lo sveliamo subito.

Ilary Blasi alle Maldive nel resort dei VIP: il costo della vacanza è da capogiro

Ilary Blasi insieme alla sua famiglia, composta dal marito Francesco Totti ed i suoi tre splendidi figli, Christian, Chanel ed Isabel, festeggeranno Capodanno alle Maldive. Si trovano in uno dei resort di lusso più famosi tra i VIP. Belen Rodriguez, Ezio Greggio, Wanda Nara col marito Icardi, Ludovica Valli, sono già stati lì. ‘Baglioni Resort Maldives’ è il nome del posto ed è composto da piccole villette a picco sul mare: la villa può ospitare due adulti ed i bambini ed ha un solarium privato con area salotto all’esterno. I prezzi sono davvero da capogiro: in alta stagione una notte nella Water Villa Sunset costa 2749,52 euro, quasi 3 mila euro. Noi non sappiamo in quale precisa villa ha deciso di soggiornare la famiglia Totti ma la cifra gira intorno a quella appena scritta.