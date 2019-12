Massimo Boldi è stato ospite nell’ultima puntata di “Italia Si” su Rai 1 ed ha espresso parole veramente emozionante: “Il 2019 è stato particolare”

Massimo Boldi è stato ospite nella puntata odierna di “Italia Si“, programma condotto nella fascia pomeridiana su Rai Uno da Marco Liorni. Per l’ultima puntata del programma, il conduttore ha ospitato l’attore milanese con la sua nuova compagna, Irene Fornaciari. Il partner al cinema di Christian De Sica, dopo il grave lutto che ha colpito la sua famiglia, ha ritrovato l’amore accanto alla 40enne Irene. La donna era un po’ emozionata negli studi di “Italia Si“, dato che non è abituata ai riflettori delle telecamere.

Massimo Boldi, parole emozionanti a Italia Sì

L’attore milanese è stato ospite nell’ultima puntata di Italia Sì e appena entrato in studio ha dichiarato: “Il 2019 è stato un anno particolare perchè mi ha fatto incontrare la mia nuova compagna“. Boldi ha anticipato l’ingresso in studio di Irene Fornaciari, la sua nuova fidanzata. L’attore è stato legato sentimentalmente per molti anni a Maria Teresa Selo, scomparsa tragicamente nel 2004. Dopo molti anni di solitudine, Boldi ha ritrovato la felicità e soprattutto l’amore accanto alla splendida Irene. I due, nello studio di Marco Liorni, hanno raccontato come si sono conosciuti. Massimo e Irene erano in treno ed è stata proprio la donna a fare il primo passo, chiedendogli di presenziare ad un evento di beneficenza. Da lì è nata prima un’amicizia e poi un’amicizia più forte, come dichiarato ironicamente dalla Fornaciari. I due sono fidanzati da tempo ormai, ma non convivono ancora: Boldi, infatti, vive a Milano, mentre la fidanzata è rimasta a Lucca.

Irene ha dichiarato di non voler essere definita “baby fidanzata“: “Ho 40 anni, sono una donna giovane, ma non una baby fidanzata” e Boldi ha aggiunto “Lei è una donna molto matura“.