Tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono celebrate le nozze in gran segreto? Solo adesso salta fuori tutta la verità a riguardo: cos’è successo.

L’indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo nei giorni scorsi è stata davvero clamorosa. Stando a quanto si apprende dal settimanale, sembrerebbe che Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi siano convolati a nozze in gran segreto. Dopo due splendidi figli ed un fidanzamento più che ventennale, sembrerebbe che la coppia abbia deciso di fare il grande passo. È realmente così? Beh, a svelare tutta la verità è il giornale di Alberto Dandolo. Che, sul settimanale Oggi, ha svelato tutti i dettagli su questa inaspettata notizia. La conduttrice di Verissimo e il suo fidanzato, quindi, sono realmente diventati marito e moglie? Ecco cosa svela Dandolo.

Silvia Toffanin e Pier Silvio, nozze segrete? Ecco tutta la verità

Con la loro riservatezza, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi rappresentano, senza alcun dubbio, una delle coppie più amate ed apprezzate dal popolo italiano. È proprio per questo motivo che, alla notizia delle nozze in gran segreto della coppia, i loro fan hanno ‘esultato’. Sono fidanzati da vent’anni e a renderli ancora più una famiglia sono i loro due splendidi figli. A suggellare l’idillio d’amore, però, manca il matrimonio. Ecco. È proprio questa la clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo nelle scorse settimane. Stando a quanto si apprende dal giornale, sembrerebbe che la coppia abbia celebrato le nozze in gran segreto. È realmente così? A svelare tutta la verità è Alberto Dandolo. Che, nel suo giornale Oggi, ha rivelato tutti i dettagli su questa notizia. Sono diventati, quindi, davvero marito e moglie? Ecco, stando a quanto si apprende dal settimanale, sembrerebbe proprio di no. Ma non sol. Da quanto si evince, sembrerebbe che non solo non c’è un programma alcun matrimonio, ma che, al momento, la coppia non abbia intenzione di farlo.