Ospite della puntata di ieri di Vieni da Me, Sydne Rome ha raccontato per filo e per segno il suo dramma dell’incidente di qualche anno fa.

Terminate le vacanze natalizie, Caterina Balivo è ritornata al timone di una nuova puntata di Vieni da Me. Nonostante l’ultima di questa settimana, la conduttrice è stata la colonna portante di un appuntamento del suo show davvero imperdibile. Ospiti della puntata di ieri, infatti, sono stati Totò Schillaci, Sydne Rome e l’illusionista Maxim. Ecco. Tutti e tre si sono raccontati alla bella padrona di casa senza filtri. Lasciandosi andare, quindi, a delle rivelazioni davvero pazzesche. Non soltanto il fuoriclasse della Nazionale Italiana che, molto probabilmente per la prima volta, ha rivelato un inedito retroscena sulla sua nascita, ma anche Sydne. Tramite il gioco L’Album di Famiglia, l’attrice statunitense ha raccontato il suo dramma dell’incidente stradale. Ecco cosa dichiara a Caterina Balivo.

Sydne Rome si racconta a Vieni da Me: il dramma dell’incidente

Si è raccontata senza peli sulla lingua Sydne Rome nella puntata di ieri di Vieni da Me. La showgirl e attrice statunitense, a Caterina Balivo, ha rivelato ogni minimo particolare della sua vita. A partire, quindi, dalla liason con Julio Iglesias. Fino al rapporto con suo marito Roberto Bernabei. Ma non solo. La bella Sydne, infatti, ha parlato anche del suo incidente, capitatole diversi anni fa. Alla padrona di casa, l’attrice ha raccontato il suo dramma. Che, com’è giusto che sia, ha fortemente caratterizzato la sua vita. Sydne, infatti, racconta di aver fatto un incidente stradale con la sua auto. “Ho preso la macchina dopo tre settimane, non funzionava nulla. Sono andata fuori strada e mi è scoppiato l’airbag in faccia”, ricorda la Rome. Ovviamente, non è finita qui. Perché l’attrice parla anche di quello che è accaduto dopo l’incidente. Sydne racconta, infatti, di essersi recata in ospedale. E di aver subito un intervento affinché le venisse ricucita la pelle. Purtroppo, i medici hanno intaccato i muscoli Che, dopo un po’, si è paralizzata. A distanza di anni e dopo la necessaria fisioterapia, la Rome dichiara di stare meglio.