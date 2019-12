Scontro sui social per una ex coppia di Temptation Island, volano accuse forti: “Questa è ossessione”, ecco chi sono e le loro parole

Temptation Island è un reality show prodotto dalla Fascino. Il programma è stato ripreso a distanza di parecchi anni, dopo la prima e abbastanza deludente esperienza di “Vero amore“. Il reality show, condotto da Filippo Bisciglia, è arrivato alla sua sesta edizione. Grazie al successo ottenuto dalla versione nip, la produzione ha deciso di raddoppiare e dedicare un nuovo format del reality ai personaggi famosi. Durante le sei edizioni del reality show della tentazioni si sono susseguite parecchie coppie. Molte hanno deciso di continuare la propria storia d’amore, altre invece hanno deciso di interrompere la loro relazione.

Temptation Island, scontro social per ex coppia

Tra le coppie del reality show di Canale 5 vi sono anche Cristina Incorvaia e David Scarantino. I due si sono incontrati nello studio di Uomini e Donne e dopo una breve conoscenza hanno deciso di uscire dal programma e mettere alla prova il loro amore nel reality show della tentazione. Dopo un falò molto acceso, Cristina e David hanno deciso di uscire insieme dal programma, salvo poi annunciare qualche settimana dopo la fine della loro relazione. I due sono stati ospiti in una puntata di Uomini e Donne ed hanno avuto un nuovo scontro in studio. A distanza di qualche mese, David e Cristina continuano a mandarsi frecciatine sui social. L’ex cavaliere del trono over ha pubblicato di recente una stories su Instagram nella quale scriveva: “Parli male di me, ma parli ancora male di me. Sai come si intitola tutto ciò? Ossessione. Sono soddisfazioni queste“.

La frecciatina di David ovviamente è stata raccolta dalla Incorvaia, che ha risposto con una serie di commenti sempre sul popolare social network. Cristina pare abbia tirato in ballo anche una ex dama del trono over, Monica Tessitore, scrivendo: “Ma non è a Napoli dalla sua schiava numero 1?“.