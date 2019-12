Anticipazioni Uomini e Donne, Armando ci prova con Barbara: clamoroso colpo di scena per il cavaliere e la dama del trono Over

Nuovi succulenti colpi di scena nel Dating Show di Maria De Filippi… stavolta sarà Armando Incarnato a lasciare tutti senza parole! Il cavaliere del parterre maschile del trono Over, nelle ultime settimane aveva moltissimo fatto parlare di sé a causa degli scontri avuti non solo con le due dame che stava frequentando, Roberta e Valentina, ma anche con i ‘colleghi’ del programma. Armando dopo il dispiacere di aver dovuto interrompere la conoscenza con Ida Platano, a causa di Riccardo, ha provato a conoscere altre donne, senza però provare il trasporto sperato. Epilogo analogo per la Dama Barbara. Tra i due fin ora non si era instaurato un particolare feeling, ma il gesto del cavaliere potrebbe ribaltare notevolmente la situazione. Vediamo cos’è successo durante la registrazione.

Uomini e Donne, Armando ci prova con Barbara: clamoroso colpo di scena

Stando a quanto riportato da ‘Il Vicolo delle News’, durante l’ultima registrazione del trono Over, Barbara avrebbe fatto presente di non voler più continuare la conoscenza né con Pasquale, né con Amedeo. La dama avrebbe, infatti, fatto presente di non aver sentito alcun trasporto nei confronti dei due uomini, tanto da non aver sentito il desiderio neanche di baciarli. Armando a questo punto avrebbe colto la palla in balzo, facendo una domanda molto scomoda alla donna: “Tu mi baceresti?“. Tra lo stupore del pubblico, la risposta della dama non si è fatta attendere. Stando a quanto riportato da ‘Isa e Chia’, Barbara non avrebbe minimamente preso in considerazione la proposta del cavaliere, ma durante la registrazione avrebbe ballato con lui molte volte, rifiutando però il bigliettino con il numero di telefono dell’uomo. Non ci resta che aspettare per avere qualche info in più…