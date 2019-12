In una recente foto su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato per la prima volta del suo dramma: ecco cosa dice.

Martina Luchena è stata una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne. Alla corte di Riccardo Gismondi, la giovane torinese ha immediatamente conquistato le simpatie da parte del pubblico. Dalla sua parte, Martina vanta di una bellezza davvero stratosferica e di una semplicità più unica che rara. Non è un caso, infatti, che, nonostante siano passati anni dalla sua esperienza televisiva, la Luchena riscuota ancora un successo clamoroso. Nota ed affermata influencer, Martina vanta di un seguito social pazzesco. Soprattutto su Instagram. È proprio qui che, nel giorno di Natale, l’ex corteggiatrice ha confessato, per la prima volta in assoluto, il suo dramma. Ecco cosa dice al riguardo.

Martina Luchena di Uomini e Donne svela il suo dramma: la confessione nel giorno di Natale

È sempre molto attiva sui social, Martina Luchena. Soprattutto su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non perde mai occasione di poter condividere sponsorizzazioni e foto inedite con i suoi followers. Quello che, però, ha pubblicato nel giorno di Natale, ha letteralmente spiazzato tutti i suoi fan. Con una bellissima foto in compagnia di sua madre e di suo fratello Paolo, Martina si è completamente messa a nudo del suo dramma. Ecco cosa dice:

Ecco. È proprio questa la confessione che, nel giorno di Natale, Martina Luchena ha voluto fare ai suoi followers. “Otto mesi fa hanno diagnosticato alla mia mamma quella brutta malattia”, così inizia il suo commovente ed emozionante messaggi social la nota influencer. Svelando, quindi, per la prima volta quanto le è accaduto in questi ultimi mesi. Tuttavia, nonostante la sofferenza e il profondo dolore, sembra che tutti si sia risolto. “Vediamo di nuovo la luce alla fine del tunnel”, confessa Martina. Esprimendo, così, la sua gioia nel trascorre il Natale insieme alla sua famiglia e, soprattutto, con tanto amore.