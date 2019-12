Anticipazioni Uomini e Donne, Pamela ed Enzo tornano in studio e lui le fa un’inaspettata richiesta che spiazza tutto il pubblico

Pamela ed Enzo si sono conosciuti all’interno dello studio del Dating Show di Maria De Filippi, e dopo un percorso di conoscenza hanno deciso di vivere la loro storia d’amore al di di fuori del contesto televisivo. Da quando sono usciti insieme dal programma non si sono mai separati e appaiono sui social più felici e sereni che mai. A volte vengono chiamati in studio per poter raccontare al pubblico da casa come procede la loro relazione e quali sono i progetti per il futuro, e proprio in merito a questo Enzo ha fatto una richiesta a Pamela che ha spiazzato veramente tutti. Andiamo a scoprire insieme di che si tratta.

Pamela ed Enzo tornano a Uomini e Donne: l’inaspettata richiesta dell’ex cavaliere spiazza tutti

Stando a quanto riportato dal ‘Vicolo delle News’, nella puntata di Uomini e Donne registrata il 27 dicembre, erano presenti anche due ex protagonisti molto amati dal pubblico. Stiamo parlando, ovviamente, di Enzo e Pamela… I due hanno raggiunto gli studi di Maria De Filippi per raccontare gli sviluppi della loro love story, ma non è tutto. Qui la Barretta ha ricevuto una proposta davvero particolare, Enzo le avrebbe, infatti, chiesto di metter su famiglia dinanzi l’intero pubblico! La sorpresa generale e stata tanta, ma la risposta dell’ex dama non si è fatta attendere. La donna che ha già un figlio, nato da una precedente relazione, vorrebbe aspettare ancora e gettare basi ancor più solide per poter compiere un passo così importante. Stando sempre a quanto riportato da ‘Il Vicolo delle News’, l’ex cavaliere non si sarebbe scoraggiato e le avrebbe donato un bellissimo cesto di rose con una dolcissima dedica!