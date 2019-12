Uomini e Donne, annuncio a sorpresa di Giulio Raselli: grande stupore in studio

Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, il tronista Giulio Raselli ha fatto un annuncio a sorpresa: ecco di cosa si tratta

Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. La prima dopo Natale, nonché l’ultima del 2019. In studio erano presenti Giulio Raselli, Carlo Pietropoli e la nuova tronista Sara. Presenti ovviamente anche i corteggiatori e le corteggiatrici, oltre che gli opinionisti. Tra questi figurava anche Lorenzo Riccardi, ormai volto fisso del programma di Maria De Filippi. Nella registrazione odierna del trono classico, Giulio ha fatto un annuncio a sorpresa. Di seguito tutte le anticipazioni della puntata fornite dal sito ilvicolodellenews.

Uomini e Donne, l’annuncio di Giulio

Nella registrazione odierna del trono classico c’è stato un annuncio a sorpresa. Appena iniziata la registrazione, infatti, Giulio ha dichiarato di voler scegliere la prossima settimana. L’annuncio del tronista ha generato un po’ di stupore in studio, anche se la notizia era nell’aria. Il suo percorso, infatti, è durato più di tre mesi. Il tronista si è legato in particolare a due corteggiatrici, Giovanna Abate e Giulia D’Urso. La prima sembra prenderlo più di testa, la seconda invece più di cuore. Il percorso di Raselli è stato contrassegnato anche da parecchie segnalazioni, giunte sia sul suo conto che su quello della corteggiatrice Giulia. Nelle ultime esterne prima della scelta, il tronista non si è fatto mancare nulla ed ha baciato sia l’una che l’altra. In studio, però, c’è stata una discussione con Giovanna, la quale ha dichiarato che potrebbe dirgli anche di no in caso di scelta.

La corteggiatrice è stata attaccata da tutti gli opinionisti, compreso Lorenzo Riccardi, perchè secondo loro risulta troppo pesante. Anche quando le cose sembrano andare bene, infatti, Giovanna deve trovare qualcosa per lamentarsi. Quale sarà la scelta del tronista?