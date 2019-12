“Vergognati”, Elisa Isoardi: brutto episodio appena dopo il suo compleanno

“Vergognati” | Elisa Isoardi ha appena compiuto gli anni, ha spento le candeline, ma quello che è accaduto poco dopo è veramente un brutto episodio

Elisa Isoardi è tra le conduttrici più amate della televisione italiane: sul suo profilo Instagram può contare su un vero e proprio esercito di followers pronto a difenderla a spada tratta da qualsiasi ingiuria. Sì, ed è proprio ciò che è accaduto dopo che ha pubblicato la sua ultima foto. Come sappiamo, ieri era il suo compleanno: Elisa ha pubblicato foto molto carine in cui spegne le candeline. Sono arrivati tantissimi commenti, tra cui gli auguri di Antonella Clerici. Poco dopo, la conduttrice de La Prova del Cuoco (protagonista di un commovente episodio proprio negli ultimi giorni) ha pubblicato una foto in cui era in montagna, tra la neve, con addosso un completo nero. Un selfie, con gli occhi da gatta, chiari e luminosi, in primo piano. Un incanto. A qualcuno, però, non va bene.

Elisa Isoardi e quel commento dispregiativo alla sua foto: “Vergognati”

“Vergognati”. Così, di punto in bianco. Un commento che è arrivato all’ultima foto pubblicata su Instagram da Elisa Isoardi. Senza spiegazioni, senza l’aggiunta di altre parole. Un commento che ha scatenato una vera e propria polemica. L’esercito di follower di Elisa si è letteralmente schierato a sua difesa. Tantissimi, infatti, sono i commenti delle persone che la difendono da un attacco così ‘no sense’.

Il commento ‘vergognati’ è salito su tra quelli più ‘interessanti’ secondo l’algoritmo di Instagram in quanto è stato letteralmente preso d’assalto dagli utenti. Più di 20 risposte in pochi minuti. C’è chi l’ha ignorato, come la diretta interessata, ma una buona parte dei followers ha voluto rispondere facendo giustizia. Insomma, nessuno riusciva a capire il perché di un’offesa gratuita arrivata così, da un momento all’altro, in risposta ad una foto in cui non si vede proprio nulla di male. Soltanto la bellezza della neve, del viso di Elisa e dei suoi occhi che non lascerebbero indifferente nessuno al mondo.