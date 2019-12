Wanda Nara si riprende dall’alto: scollatura in primo piano, Instagram in tilt

L’esplosiva Wanda Nara ha fatto girare la testa a tutti con un selfie pochi minuti fa su Instagram: la scollatura è in primo piano. Diamo un’occhiata.

Una delle donne più chiacchierate d’Italia è senza dubbio lei: Wanda Nara è la showgirl ed opinionista di Tiki Taka e prossima al Grande Fratello VIP al fianco di Alfonso Signorini. E’ stata discussa e criticata molto perchè è la moglie e agente di Mauro Icardi, l’ex giocatore dell’Inter. Anche delle sue forme e della sua sensualità se ne parla, non poco: l’argentina è capace di far impazzire i social solo con un selfie. Anche pochi minuti fa ci è riuscita: la ripresa è dall’alto e la scollatura è in primo piano. Diamo un’occhiata all’Instagram story pubblicata poco fa.

La famiglia Icardi-Nara sta trascorrendo le vacanze alle Maldive, nel resort di lusso frequentato dai VIP. Si tratta del ‘Baglioni Resort Maldive’ e per una vacanza così i costi sono davvero da capogiro. Sui social l’argentina ha mostrato le meraviglie del posto: il mare cristallino, spettacolari panorami ed una sabbia bianchissima rendono il luogo davvero paradisiaco. E tra un escursione, un tuffo in acqua ed un po’ di relax è giusto che la Wanda si faccia vedere un po’ dai suoi follower: la ripresa dall’alto ha fatto impazzire davvero tutti gli utenti.