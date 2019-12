Zio calciatore, lui diventa leggenda dello sport a livello mondiale qualche anno dopo: avete riconosciuto il bambino in foto?

In foto vediamo un bambino ed un adulto, in divisa, su un campo da calcio. Sicuri di non aver riconosciuto il piccolo? Adesso è uno degli sportivi più ammirati al mondo. Quello a destra, invece, è suo zio. All’epoca era difensore del Maiorca. Tra loro due ci sono vent’anni di differenza. Beh, passiamo a qualche indizio un po’ più forte: il difensore, classe 1966, di cui parliamo è Miguel Angel Nadal. E’ uno di quelli che hanno vinto tutto col Barcellona di Johan Cruyff. Il cognome, Nadal, non vi dice nulla? Togliamo il velo: il bambino è Rafael Nadal.

Rafael Nadal, leggenda del tennis, in una foto da bambino insieme a suo zio

Chi l’avrebbe mai detto a quei tempi? Chi avrebbe pensato che quel bambino, nipote di Miguel Angel, sarebbe diventato quello che adesso tutti conoscono come uno dei tennisti più forti del mondo: Rafa Nadal. E, a dirla tutta, il piccolo Rafael cominciava a muovere i primi passi nel mondo del tennis quando lo zio era ancora in campo. La foto riportata qui sotto è stata pubblicata su Twitter proprio dal Maiorca, il club in cui Miguel Angel Nadal è cresciuto ed ha militato per dieci anni.

🔙 ¡Fotos de archivo! 👹 NADAL POWER 💪🏻 pic.twitter.com/ABFtDPFRsk — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) December 28, 2019

Due grandi dello sport (in rivalità)

In famiglia c’è sempre qualche divergenza sulle preferenze in termini sportivi. Non è così? Ecco, anche in casa Nadal c’è chi la pensa in modo diverso. Infatti, è risaputo che Rafael è un accanito sostenitore del Real Madrid. Suo zio, invece, resta fedele ai colori blaugrana del Barcellona con cui ha vinto di tutto: cinque campionati spagnoli, due coppe del Re, quattro supercoppe spagnole, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe e due supercoppe europee. Due club storicamente rivali e che, indiscutibilmente, hanno scritto pagine di storia del calcio spagnolo.