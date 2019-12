Barbara D’Urso condurrà Sanremo a Mediaset? La clamorosa indiscrezione sulla conduttrice di Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso è inarrestabile. La conduttrice napoletana è una delle regine indiscusse della nostra tv: con ben tre programmi di successo, Barbara fa compagnia a milioni di telespettatori ogni giorno. Ma anche un vulcano come lei si è concessa una piccola pausa dal piccolo schermo, approfittando delle festività natalizie per un po’ di relax in famiglia. Ma niente paura: la D’Urso tornerà molto presto, con tutte le sue trasmissioni di successo. E, forse, non solo…Sì, perché nelle ultime ore è trapelata una clamorosa indiscrezione che riguarda proprio la padrona di casa di Pomeriggio 5. A Barbara potrebbe essere affidata la conduzione di una versione Mediaset del Festival di Sanremo. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale vero. Scopriamo di più.

Barbara D’Urso condurrà Sanremo a Mediaset? Potrebbe accadere l’anno prossimo

Barbara D’Urso potrebbe condurre una versione Mediaset del Festival di Sanremo. È questa la clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale Vero, e che riguarda proprio la conduttrice di Pomeriggio 5. La napoletana non ha mai nascosto il suo desiderio di partecipare a Sanremo e, in parte, il suo sogno potrebbe realizzarsi. Ecco cosa si legge su Vero: “L’anno prossimo Barbara D’Urso potrebbe condurre non solo il Grande Fratello ma anche una nuova manifestazione musicale, che potrebbe essere la versione Mediaset del Festival di Sanremo.“. Un’indiscrezione ‘shock’, come direbbe proprio la D’Urso. Ancora top secret la location dell’evento, si legge sul settimanale Vero. Una notizia che, se fosse confermata, rappresenterebbe una gran bella novità per Barbara D’Urso. Ma non per Mediaset: c’è, infatti, un precedente, che riguarda proprio una versione Mediaset del Festival canoro più importante della tv. Si chiamava Festival Italiano e a condurlo fu Mike Bongiorno, nel 1993 e 1994. In attesa di conferme o smentire, vi piacerebbe vedere la D’Urso in questa nuova avventura?