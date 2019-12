Belen Rodriguez infiamma Instagram con lo scatto in sauna: il bikini della showgirl è minuscolo, corpo mozzafiato e fan impazziti per lei.

Belen Rodriguez è di sicuro una delle donne più belle e desiderate de panorama televisivo italiano. Bellezza latina e fisico mozzafiato, la conduttrice di ‘Tu Si Que Vales’ fa impazzire il suo pubblico, in particolare quello maschile, che ammira il suo corpo da capogiro. La showgirl è molto attiva su Instagram e pubblica tutto della sua vita quotidiana, dai momenti di lavoro a quelli ‘familiari’ con il marito Stefano De Martino e il piccolo Santiago. In questi giorni prima di capodanno, Belen è in montagna con la sua famiglia e poco fa ha fatto impazzire tutti con una foto da urlo in sauna: bikini minuscolo per la showgirl, scopriamo insieme lo scatto mozzafiato.

Belen Rodriguez in sauna, la foto è da capogiro: bikini minuscolo, Instagram in delirio

Belen Rodriguez sa sempre come far impazzire i suoi fan. La bella conduttrice e showgirl argentina ha un corpo mozzafiato e lo mostra spesso e volentieri su Instagram. Poco fa la moglie di Stefano De Martino ha pubblicato una foto direttamente da Sankt Moritz, nella sauna dell’hotel di lusso in cui alloggia insieme alla sua famiglia. Belen indossa un bikini marrone davvero minuscolo, che a stento contiene le sue forme esplosive. Stesa sui gradoni di legno della sauna, l’argentina mostra il suo corpo statuario e le sue curve da urlo, facendo impazzire tutti.

Il post è stato immediatamente invaso di like e commenti da parte dei suoi tantissimi ammiratori, sia uomini che donne, che l’hanno riempita di complimenti per il suo fisico perfetto, mostrando anche un po’ di ‘invidia’ per la sua forma, sempre al top nonostante questi giorni di festa in cui si mangia inevitabilmente qualcosa in più. Giudicate voi stessi la sensualità e la bellezza di Belen, la foto è davvero da capogiro!

Belen, dove e con chi ha trascorso le feste di Natale

Belen Roriguez, si sa, è molto legata alla sua famiglia d’origine e cerca di trascorrere con i suoi cari più tempo possibile. In queste feste di Natale, però, ha dovuto separarsi da loro, per potersi dedicare a Stefano e Santiago, con i quali sta raggiungendo diverse tappe. I giorni di Natale l’argentina li ha trascorsi infatti a Napoli, con la famiglia del marito, dividendosi tra panorami mozzafiato, grandi ‘abbuffate’ e giochi di società tipici del Natale, come la tombola. Giorni felici e pieni di allegria, nei quali però Belen ha sentito inevitabilmente la mancanza dei suoi familiari, con i quali si ricongiungerà presto.