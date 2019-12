Capodanno al ristorante di Alessandro Borghese: quanto costa e menù

Capodanno 2020 nel ristorante di Alessandro Borghese a Milano: prezzo e menù completo.

Per la notte dell’ultimo dell’anno non sapete cosa fare? Difficile visto che mancano pochi giorni, ma per chi ha ancora dei dubbi una buona cena in un ristorante di livello potrebbe essere la soluzione. Perché poi non scegliere magari il ristorante di Alessandro Borghese. Lo chef, amatissimo nel mondo della tv per i suoi programmi tv come 4 Ristoranti, ha il suo ristorante a Milano. Il Lusso della Semplicità apre nel 2017, non è stellato, ma l’esperienza culinaria è veramente da 5 stelle e quindi passare qui il Capodanno con il relativo cenone diventa una vera e propria esperienza di lusso.

Quanto costa mangiare dallo chef Alessandro Borghese a Capodanno?

Passare Capodanno 2020 al ristorante di Alessandro Borghese a Milano significa tuffarsi negli anni ’80 e rivivere l’emozione del film Ritorno al Futuro. Potrete mangiare un cocktail di benevenuto, due antipasti, due primi, due secondi, un pre-dessert e due dessert. A spezzare la cena poi ci sono in programma due momenti speciali lo sweet moment con panettone, cotechino e lenticchie e nel cuore della notte una cacio e pepe per chi ancora non fosse sazio. Il costo? 240 euro.

Il menù completo del cenone di Capodanno da Borghese

Il menù completo, è riportato da Fanpage e prevede: