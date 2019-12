Chiara Biasi, foto ‘da censura’: la maglia è trasparente e bucherellata, sotto l’influencer è senza intimo e si vede ‘tutto’, Instagram diventa ‘bollente’ per lei.

Chiara Biasi è una delle influencer più amate e seguite in Italia. Bellissima e super sensuale, è sempre attivissima su Instagram e il suo profilo è sempre pieno di foto e video che mettono in mostra il suo corpo mozzafiato. Ultimamente è stata vittima di un ‘terribile’ scherzo de Le Iene, durante il quale ha detto una frase che non è piaciuta all’opinione pubblica, scatenando una serie di innumerevoli polemiche. Incurante delle critiche, la Biasi va avanti per la sua strada e continua a far impazzire i suoi tantissimi fan. Poco fa l’influencer ha pubblicato uno scatto da urlo, praticamente ‘da censura’, con una maglia trasparente e senza niente sotto, in cui si vede davvero ‘tutto’: scopriamolo insieme!

Chiara Biasi ‘da censura’: maglia trasparente, sotto niente, Instagram si infiamma per lei

Chiara Biasi sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’influencer, che conta ben 2 milioni e 400mila followers, mostra spesso e volentieri il suo corpo da urlo su Instagram, e lo ha fatto anche poco fa, con uno scatto quasi ‘da censura’. Nella foto, Chiara indossa un paio di jeans e una maglia nera bucherellata, che crea un effetto ‘vedo-non vedo’ a dir poco da capogiro. Sotto la maglia, infatti, l’influencer non indossa intimo, e la cosa è piuttosto evidente. Si vede praticamente tutto, anche le parti più ‘bollenti’.

Lo scatto ha mandato letteralmente in delirio i fan dell’influencer, che hanno subito invaso il post di like e commenti, tutti pazzi per il suo corpo da urlo e per le trasparenze che mostrano ‘troppo’ e fanno volare la fantasia di chi guarda. E a voi piace Chiara?