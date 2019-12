Torna il digitale terrestre: le date in cui diventerà obbligatorio

Da quando diventa obbligatorio l’acquisto del digitale terrestre in tutta Italia.

La notizia circola ormai da un po’. A breve in tutta Italia bisognerà tornare ad utilizzare il digitale terrestre, il DVB T2. Uno standard obbligatorio grazie al quale si vedranno nuovi canali televisivi e soprattutto ogni programma sarà in HD, con uno standard molto più elevato. Come abbiamo detto non sarà un plus, ma un qualcosa di obbligatorio e ci sono già delle date precise entro cui bisognerà dotarsi di digitale oppure acquistare una nuova televisione.

La data in cui il digitale terrestre diventa obbligatorio

La data fortunatamente non è dietro l’angolo e abbiamo tempo per pensare a cosa fare. Nel 2021 infatti lo standard televisivo DVB T2 sarà obbligatorio per tutti e non ogni televisore che abbiamo a casa potrà supportare questo nuovo standard. Lo scopo è quello di dare un nuovo tipo di organizzazione alle frequenze tv facendo spazio alla rete 5G e quindi diventaranno fondamentali nuovi sistemi di trasmissione video come l’HEVC.

Come capire se dovrete cambiare tv

Volete capire se dovrete sostituire il televisore o meno? Basta sintonizzarsi sui canali dal 501 in poi. Se li vede fino al 2022 potete stare tranquilli. Se invece non vedete nulla o sentite solo l’audio allora dal 1° settembre 2021 molto probabilmente non vedrete più nulla e servirà un decoder o un nuovo tv.

Il calendario di attivazione

Le date precise sono:

1 settembre – 31 dicembre 2021: il nuovo standard sarà operativo in Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trento, Bolzano, Emilia Romagna.

1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022: Toscana, Liguria, Lazio, Umbria, Sardegna, Campania

1 aprile 2022 – 20 giugno 2022: Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata, Abruzzo, Marche Molise

C’è però un bonus tv per aiutare tutte le famiglie a basso reddito ad adeguarsi a questi nuovi standard. Si tratta di un bonus economico di circa 50 euro che quindi non vi permetterà di acquistare una nuova televisione, ma sicuramente sarà un budget sufficiente per acquistare un decoder con cui vedere i nuovi canali tv.