Emily Ratajkowski incontenibile in intimo: decolleté eplosivo in primo piano, lo scatto della super modella è ‘bollente’ e manda Instagram in delirio.

Emily Ratajkowski, un nome, una garanzia. La super modella e attrice londinese è una vera e propria ‘bomba’ e sa sempre come far impazzire i suoi fan. Bellezza mediterranea , sguardo penetrante e corpo a dir poco da urlo, è sempre molto attiva su Instagram, dove pubblica tantissime foto in cui si vede il suo fisico mozzafiato, con tutte le forme al posto giusto. Nata come modella e attrice teatrale, è poi diventata un volto famosissimo del cinema, debuttando sul grande schermo con il film ‘L’amore bugiardo – Gone girl’, insieme a Ben Affleck. Insomma, la carriera di Emily è di tutto rispetto, e ad oggi è stata protagonista di tantissime campagne pubblicitarie importanti, di tutti i maggiori brand. Una vera e propria star, che quotidianamente infiamma i suoi fan con le tante foto che pubblica su Instagram. L’ultima è davvero da capogiro: Emily è in intimo e mostra in primo piano il suo decolleté esplosivo, ecco la foto.

Emily Ratajkowski incontenibile in intimo: decolleté esplosivo in primo piano, ecco la foto da urlo

Emily Ratajkowski è una delle donne più belle e sexy del mondo. La super modella e attrice sa sempre come far impazzire i suoi fan e ci riesce con le foto da urlo che pubblica quotidianamente sui social. Poco fa ha condiviso con i suoi 25 milioni di followers uno scatto a dir poco mozzafiato, in cui è in intimo e mostra in primo piano il suo decolleté esplosivo. Emily indossa un reggiseno bianco di pizzo super scollato ed è stesa a letto. L’inquadratura dall’alto mette in primo piano il suo decolleté. Impossibile non guardare lì!

Lo scatto, manco a dirlo, ha subito collezionato centinaia di migliaia di like e migliaia di commenti, tutti di fan impazziti per la sua bellezza e per il suo corpo da urlo. Del resto, è impossibile non impazzire davanti a tanta bellezza e sensualità. Molti le chiedono addirittura di ‘darsi una calmata’, ovviamente in senso ironico e figurato, perché con le sue forme da capogiro è capace di mandare in delirio le folle. Giudicate voi stessi!

Emily Ratajkowski, le sue forme fanno impazzire i fan: ecco quanto pesa

Emily Ratajkowski è davvero una super modella e le sue forme fanno impazzire i fan. Magra e statuaria, infatti, l’attrice ha però delle forme esplosive da capogiro, che mostra senza problemi sui social. Ma sapete quanto pesa? La risposta vi lascerà spiazzati emily pesa circa 52 kg ed è alta un metro e settanta. Un corpo davvero mozzafiato, siete d’accordo?