Francesco Facchinetti ha dichiarato sui suoi canali social di aver fatto un trapianto di capelli non chirurgico, conosciuto anche come “patch cutanea”

Come qualcuno avrà sicuramente notato, negli ultimi mesi i capelli di Francesco Facchinetti hanno avuto una drastica rivoluzione. Il deejay e cantante si è presentato con una folta chioma, da qualcuna definita addirittura da “Re Leone“. Cosa è successo alla capigliatura di Facchinetti? Il compagno di Wilma Faissol ha deciso di rompere il silenzio e sui social ha dichiarato di aver fatto ricorso ad un trapianto non chirurgico, chiamato anche “patch cutanea“. Il deejay, inoltre, ha raccontato tutta la sua storia.

Francesco Facchinetti e il trapianto di capelli: le foto del cambiamento

Oggi, attraverso i suoi canali social sempre molto attivi, Facchinetti ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare cosa è successo alla sua capigliatura. Molti, infatti, ricordavano il deejay con un taglio abbastanza rasato, mentre adesso porta addirittura un ciuffo lungo. Il figlio di Rpby Facchinetti ha spiegato: “Ho iniziato a perdere i capelli già a vent’anni ed ho cercato varie soluzioni“. Francesco ha spiegato che nessuna delle soluzioni lo rendeva soddisfatto, fino a quando ha conosciuto una persona che gli ha raccontato la sua storia e gli ha consigliato la patch cutanea. Questa è un tipo di trapianto non chirurgico, quindi anche meno doloroso. Facchinetti, grazie alla patch cutanea, ha dichiarato di aver risolto definitivamente il problema della calvizie, ereditato da suo padre. Il cantante, infatti, ha ironizzato su Instagram: “Ho ereditato gli occhi, non ho ereditato la voce, ma purtroppo la calvizie sì“.

Facchinetti ha deciso di rompere il silenzio per aiutare non solo gli uomini, ma anche e soprattutto le donne. Infatti ci sono molte ragazze che soffrono di problemi di calvizie. Il deejay ha affermato: “Ho deciso di raccontarvi questa cosa perchè so quanta felicità può darvi“.