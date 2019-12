Dichiarazioni choc di una ex concorrente del Grande Fratello: “Ho ricevuto minacce di morte”, ecco le sue parole a “Vanity Fair”

Il Grande Fratello è uno dei reality show più longevi della televisione italiana. Il programma viene prodotto dalla Endemol ed è basato sul format olandese del Big Brother. Il titolo del reality show si ispira all’omonimo personaggio del romanzo di George Orwell, “1984“. Il programma è andato in onda per la prima volta in Italia nel 2000 e ad oggi sono andate in onda ben sedici edizioni. Di recente è nata anche un format vip, dedicato ai personaggi famosi. Nel corso delle sedici edizioni si sono susseguiti parecchi concorrenti, nonché numerosi vincitori. L’ultima è stata Martina Nasoni, ragazza originaria di Terni e soprannominata la ragazza con il cuore di latta.

Grande Fratello, dichiarazioni choc ex concorrente

L’ultima edizione del reality show condotto da Barbara D’Urso è stata vinta da Martina Nasoni. La ragazza con il cuore di latta, come il titolo della canzone dedicata da Irama alla cittadina di Terni, ha sbaragliato la concorrenza ed ha conquistato il pubblico con la sua storia e il suo carattere. Di recente, la Nasoni è stata intervistata da Vanity Fair, al quale ha rilasciato alcune dichiarazioni choc. L’ex vincitrice del reality show di Canale 5, infatti, ha dichiarato di ricevere molti messaggi sui social, tra i quali anche minacce di morte. La ragazza di Terni, però, dichiara: “Ho una corazza forte. Dopo quello che ho passato, mi possono ferire solo i commenti di chi per me conta davvero“. Martina, infatti, ha raccontato di essere stata anche vittima di bullismo da piccola per via del suo problema al cuore.

Oggi, però, l’operazione e i problemi al cuore sono per la Nasoni parte di sé, come dichiarato a Vanity Fair. L’ex vincitrice del GF ha inoltre dichiarato di essere single, ma di volersi innamorare.