Ilary Blasi in costume nelle sue Instagram Stories: scollatura in primo piano, ma gli occhi cadono su un altro dettaglio.

Sono tanti i vip che, approfittando delle festività natalizie, si sono concessi una vacanza all’estero. Dubai e le Maldive, le mete più gettonate. E proprio alle Maldive, in uno dei resort più amati dei vip, si trova anche lei, Ilary Blasi, insieme alla sua famiglia al completo. In questi giorni, la bellissima conduttrice sta condividendo con i suoi followers di Instagram alcuni scatti e video della sua vacanza. Scatti che, a volte, hanno alzato ‘la temperatura’ sui social. Come è accaduto anche poche ore fa, quando Ilary ha pubblicato alcune stories che non sono passate inosservate. La Blasi indossa un bikini verde e si riprende, con un video selfie. In primissimo piano c’è la scollatura della conduttrice, ma è un altro il dettaglio che cattura l’attenzione. Diamo un’occhiata.

Ilary Blasi in costume: scollatura in primo piano, ma sono gli occhiali da sole a rubare la scena

Ilary Blasi sa sempre come attirare l’attenzione dei suoi numerosi fan. Lady Totti, in vacanza alle Maldive, ha pubblicato alcune story sul suo profilo Instagram che non sono passate inosservate. Il costume verde mette in belle mostra le forme della conduttrice, ma gli occhi di tutti cadono altrove. Provate ad indovinare:

Occhiali da sole personalizzati per la conduttrice. Proprio così, sulla catenina dorata è visibile il nome ‘Ilary’. Un accessorio che non poteva passare inosservato, e che rende unico il look della Blasi. Che, qualche giorno fa, ha postato uno scatto dove, ripresa da dietro, ha fatto impazzire tutti con il suo notevole lato B. Insomma, cosa aspettate a seguire su Instagram la bellissima Ilary? Non ve ne pentirete!