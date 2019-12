Brutto incidente per Luciana Littizzetto, fratturati rotula e polso: “Volata per strada”; ecco il post con cui la protagonista di Che Tempo Che Fa ha comunicato l’accaduto.

Una conclusione di anno che Luciana Littizzetto non ricorderà con piacere. La comica ha appena postato una foto sui social in cui mostra braccio e gamba destra ingessati. Dagli hashtag presenti nello scatto, intuiamo che la protagonista di Che tempo che fa è stata vittima di un incidente stradale, a causa del quale si è fratturata polso e rotula. “Volata per la strada”, si legge tra gli hashtag che accompagnano lo scatto postato pochi minuti fa su Istagram da Luciana. Uno scatto che, in poco tempo, ha scatenato migliaia di commenti dei fan, preoccupati per l’accaduto. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Brutto incidente per Luciana Littizzetto, ingessati rotula e polso: il post su Instagram

Brutto incidente per Luciana Littizzetto. Stando a quanto riporta una foto postata sui social, la comica è stata coinvolta in un incidente, nel quale sarebbe ‘volata per la strada’. Nello scatto postato su Instagram, Luciana abbozza un mezzo sorriso, alzando il braccio destro, ingessato come la gamba. Ecco il post apparso poco fa sul profilo ufficiale della Littizzetto:

“E buona fine e buon principio”, scrive ironicamente Luciana, dando alcune informazioni sull’accaduto attraverso gli hashtag. “Rotula e polso” sono a quanto pare le parti del corpo che hanno subito fratture. Il post ha preoccupato i fan, che in migliaia si sono catapultati a commentare, mostrando tutta la propria solidarietà alla Littizzetto. C’è chi chiede maggiori informazioni sull’accaduto e chi semplicemente augura alla comica una velocissima guarigione. Non ci resta che unirci a questi ultimi, augurando a Luciana di rimettersi al più presto.