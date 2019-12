Melissa Satta è incinta? Il settimanale “Di Più” ha beccato un gesto della showgirl e compagna di Boateng che sembra non lasciare dubbi

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. I due si sono fidanzati nel novembre del 2011 e tre anni dopo hanno avuto il loro primo e – al momento – unico figlio, Maddox. I due si sono sposati il 25 giugno del 2016 a Porto Cervo, salvo poi separarsi consensualmente tre anni dopo. La crisi, però, è stata passeggera: dopo qualche mese, infatti, Melissa e Boateng sono tornati insieme. Oggi sembrano più innamorati che mai, come dimostrano i loro account social. Sia la Satta che Boateng postano spesso foto insieme, soprattutto adesso che sono in vacanza. Di recente, tra l’altro, la Satta è stata protagonista – suo malgrado – di un cattivo episodio avvenuto allo stadio, dove la showgirl si era recata per seguire da vicino il suo compagno.

Melissa Satta è incinta? Il gesto sembra non lasciare dubbi

Melissa e Boateng hanno avuto un solo figlio, Maddox, che oggi ha cinque anni. In un’intervista rilasciata a Verissimo, programma condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin, la Satta ha dichiarato: “Oggi sono felice e serena. Un altro figlio ci sarà. Vorrei che Maddox avesse un fratellino, ma con calma, c’è tempo“. La showgirl, dunque, ha confessato di voler diventare mamma per la seconda volta, soprattutto per dare un fratellino o una sorellina al piccolo Maddox. L’intervista è stata rilasciata lo scorso ottobre, ma sembra che la showgirl si sia già messa all’opera. Come rivelato dal settimanale Di Più, infatti, la Satta è stata paparazzata all’uscita di un negozio di abbigliamento per bambini. Sempre secondo il settimanale, la showgirl sarebbe stata immortalata nel reparto dedicato alle femminucce e avrebbe acquistato alcune tutine e un paio di scarpette per neonato. Un regalo per sé o per un’amica? Se è vero che due indizi fanno una prova, noi siamo pronti a raccontarvi anche il terzo indizio sviscerato dal settimanale Di Più. La compagna di Boateng infatti, all’uscita del negozio, ha incontrato un’amica che le ha accarezzato la pancia. Tutto dunque sembra convergere verso una probabile gravidanza.

Queste che vi raccontiamo al momento sono solo indiscrezioni, che meritano di essere prese con le pinze. Né la Satta, né Boateng hanno rilasciato dichiarazioni riguardo il presunto arrivo di un secondo figlio. La volontà però, come dichiarato dalla bella Melissa a Verissimo, esiste. Prima o poi Maddox avrà un fratellino o una sorellina e per adesso bisognerà solo aspettare. Nel frattempo, Melissa e Boateng, insieme al piccolo Maddox, si godono gli ultimi giorni di vacanza prima di ritornare a lavoro e a scuola.