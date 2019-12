Paola Caruso ‘da censura su Instagram’: il body in pizzo è trasparente, fan impazziti per lo scatto in intimo dell’ex ‘Bonas’ di Avanti un Altro.

È diventata famosa grazie alla sua partecipazione ad Avanti un Altro, il quiz di Paolo Bonolis, dove vestiva i panni dell’aitante ‘Bonas’. Ma oggi Paola Caruso è una delle showgirl più apprezzate della nostra tv. Spesso è ospite nei programmi di Barbara D’Urso, dove ha raccontato vari avvenimenti della sua vita, dal ricongiungimento con la sua mamma biologica, alla turbolenta storia con Moreno Merlo. Ma è anche sui social che Paola è una vera e propria star. Con ben 844 mila followers, il profilo della Caruso è molto seguito. Ed è proprio lì che la bionda showgirl, qualche ora fa, ha postato alcuni scatti che non potevano passare inosservati. Paola indossa un body in pizzo nero, trasparente, che ha letteralmente mandato in tilt i followers. Diamo un’occhiata.

Paola Caruso infiamma Instagram: il body in pizzo è trasparente, fan impazziti

Una Paola Caruso irresistibile, quella apparsa nell’ultimo post pubblicato su Instagram. La Bonas di Avanti un altro si è mostrata in intimo nero: un body in pizzo trasparente, con una scollatura che non passa inosservata. Il post ha scatenato i commenti dei fan:

Eh si, velo avevamo detto. Paola Caruso è davvero da togliere il fiato, negli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo. Scatti a cui Paola ha accompagnato questa frase: “Una donna deve essere: una brava mamma, una buona cuoca e sexy in camera da letto”. Qualità che, a quanto pare, la bella Paola possiede alla grande! Il post ha ottenuto in poco tempo una valanga di cuoricini e commenti. Tutti ricchi di complimenti per la bellissima showgirl. Cosa aspettate a seguirla su Instagram?