Sandra Milo è stata ospite oggi 29 dicembre 2019 di Domenica In: nello studio di Mara Venier ha confessato molte cose. Ecco le sue parole.

E’ una delle icone del cinema italiano classico e della televisione italiana negli anni ’70,’80. Nonostante sia stata lontano dai riflettori per molti anni, ancora oggi è molto conosciuta ed amata da tutto il parterre italiano. Nota anche per la sua grande storia d’amore con Federico Fellini durata 17 anni: negli anni ’60 cominciò la loro relazione segreta e fu Sandra a dire ‘basta’. Oggi 29 dicembre ha svelato i motivi per il quale rinunciò al famoso regista nonostante fosse il suo più grande amore: ecco le sue parole a Mara Venier nel programma Domenica In.

Domenica In, Sandra Milo a cuore aperto: “Ho un fidanzato ma l’unico amore è stato uno”

Sandra Milo è stata oggi 29 dicembre ospite di Mara Venier a Domenica In. La famosa attrice del cinema classico italiano ha parlato a cuore aperto della sua lunghissima storia d’amore segreta con Federico Fellini, durata 17 anni.

“Quando lui mi ha detto ‘basta essere amanti’ io non ho accettato. Noi eravamo da 17 anni insieme, una storia clandestina che aveva sempre creato problemi. Era un emozione incontrarsi. Io ho pensato: ‘se quest’amore così irreale e fantastico io la trasformo in qualcosa di normale, rischiavo di romperlo’. Volevo conservare l’amore straordinario che è ancora dentro me, dovevo lasciarlo così com’era, senza banalizzarlo. Ho preferito chiuderlo nel momento più bello ed è rimasto così bello”.

Sandra Milo ha confessato di avere oggi una storia d’amore. Si chiama Alessandro, ha raccontato, ma non vivono insieme. “Ci vediamo ogni tanto, lui lavora molto” ha confessato. “Molti mi ronzano attorno, ma ho paura che lo fanno per i soldi” ha detto scherzando. Nel passato non è mai stata una donna fedele: ‘Ero infedele anche se amavo, non potevo rinunciare, non ne sono mai stata capace. Ero molto attenta a non farlo sapere’ le parole dell’attrice.