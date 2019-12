Wanda Nara, costume troppo stretto: il ‘dettaglio’ non passa inosservato

Wanda Nara, il costume è molto stretto e mostra un dettaglio che proprio non poteva passare inosservato. In vacanza al mare in questo periodo natalizio, la bella showgirl argentina ha fatto girare la testa a tutti i suoi seguaci

Wanda Nara si trova alle Maldive con Mauro Icardi e i figli al seguito. La location scelta per queste vacanze di Natale e Capodanno 2019 è il Baglioni Resort Maldives: posto molto amato dai vip e, a quanto pare, anche molto costoso. Mare azzurro, sabbia bianca e paesaggi mozzafiato. Insomma, cosa si può desiderare di più? Per Wanda, questo momento di relax arriva prima di una nuova avventura televisiva. Proprio così: infatti, come ricordiamo, la moglie di Mauro Icardi sarà presto l’opinionista del Grande Fratello di Alfonso Signorini insieme a Pupo. Un duo inedito, nuovo, fresco: tutti non vedono l’ora di averli in televisione. Ma non solo. La vacanza arriva anche appena dopo un momento molto delicato che ha visto protagonista suo marito, di cui è anche la procuratrice. Come sappiamo, c’è stato il passaggio dall’Inter al Psg. Un’operazione complessa e delicata che Wanda ha saputo risolvere nel migliore dei modi. In un’intervista, infatti, dichiara: “Da procuratrice sono riuscita a fare il meglio, senza tradire né la maggioranza dei tifosi che lo amano né l’Inter”.

Wanda Nara e il costume troppo stretto: momento relax e… abbronzatura

Un po’ di abbronzatura è proprio quello che ci vuole in un periodo dell’anno in cui, almeno in Italia, il freddo fa battere i denti. Anziché le lampade abbronzanti, Wanda ha la fortuna di godere dei raggi del sole per abbronzarsi e diventare scura. Avendo la pelle chiara, tuttavia, non dovrà dimenticarsi della crema protettiva. L’avrà messa?

Per l’abbronzatura, Wanda si stende sul lettino della spiaggia e, con un costume strettissimo, mostra il lato B che di sicuro avrà fatto girare la testa a tutti. Qualcuno, però, tra gli utenti che hanno commentato la foto, ha notato che il sole sta già facendo effetto. Si nota già, in effetti, una differenza tra le pelle arrossata e quella bianca che il sole non ha ancora colpito. I costumi indossati per questa vacanza al mare, alle Maldive, hanno richiamato un bel po’ l’attenzione del suo pubblico social. Un po’ per i colori che sono molto accesi, un po’ per le forme che faticano a starci dentro. La argentina è sempre più in forma: ogni volta che decide di mostrarsi su Instagram viene invasa da cuoricini e complimenti nei commenti. Fantastica!