E’ stato l’attore amato da tutte le giovani quando uscì High School Musical nei primi anni del 2000 ed ha poi interpretato tantissimi ruoli in famosi film come Hairspray – Grasso è bello, Ho cercato il tuo nome, Cattivi vicini, Nonno scatenato e tanti altri. L’idolo delle ragazzine negli ultimi giorni, Zac Efron, stava girando un nuovo reality di sopravvivenza ‘Killing Zac Efron‘: doveva dimostrare di sapersela cavare in Papua Nuova Guinea per un mese. La nuova serie avrebbe dovuto presentare il giovane in una super avventura nella giungla di un’isola remota e pericolosa: l’attore era pronto a sbizzarrirsi isolandosi dal mondo per 21 giorni con sola attrezzatura di base, un partner di guida e la voglia di sopravvivere. Qualcosa, purtroppo, è andato storto: ‘Troy Bolton’ ha preso una terribile infezione, che stava per togliergli la vita. Il portale inglese Daily Mail fa sapere cosa è successo all’attore che è stato davvero a rischio.

Zac Efron ha rischiato di morire in Papua Nuova Guinea: trasportato d’urgenza in ospedale, come sta ora