Anna Tatangelo, “come ti vedi tra 10 anni?”: la risposta è sorprendente

Anna Tatangelo risponde ai fan su Instagram: “Come ti vedi tra 10 anni?”, la sua risposta spiazza tutti. Vediamo insieme cosa ha detto nelle sue storie

Anna Tatangelo è in viaggio verso Bari: domani sera, per San Silvestro, sarà in concerto nella bellissima città pugliese. Non sarà a casa, come a Natale, giorni in cui – tra l’altro – le è accaduto anche questo. Concerto visibile su Canale 5. E’ in macchina, con un autista (possiamo immaginare). E per passare il tempo si mette a rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram. Domande che chiedono dei suoi difetti fisici e caratteriali, ma non solo. Alcuni fan si spingono a chiedere come si vede tra 10 anni. Altri, invece, chiedono qual è il suo motto. Insomma, gli argomenti più disparati e differenti. Anna si mostra molto disponibile e gentile: risponde a tutti. Il viaggio è lungo, tra l’altro, e in un modo o nell’altro bisogna passare il tempo. Ma andiamo a vedere con attenzione come ha risposto la bella cantante alle domande che le hanno posto. Non siete curiosi anche voi?

Anna Tatangelo: pregi e difetti? Il tuo motto? Come ti vedi tra 10 anni?

Come detto, le domande sono tra le più disparate. Anna Tatangelo risponde a tutti, partendo da quelle sui pregi e i difetti. Come lei stessa ammette, una cosa che le piace del suo corpo sono sicuramente i denti, facendo segno con la bocca e mostrandoli bene alla telecamere dicendo ‘Cheeeeese’. “Difetti? Sto piena, soprattutto a livello caratteriale”. Però, Anna non ha detto quali sarebbero invece i pregi a livello caratteriale. “Quello è meglio se me lo dite voi”.

Passiamo, poi, alla domanda su come si vede tra 10 anni, visto che è ‘ancora giovane’. Anna risponde senza mezzi termini: “Ho passato la mia adolescenza a preoccuparmi troppo del futuro e non mi sono goduta il presente. Non voglio più farlo”. Poi, si passa al motto: “Le cose falle con passione o non le fare per niente”.

Altri, inoltre, le chiedono: “Cosa non sopporti della gente?”. “Onestamente non sopporto le persone che pensano di aver capito tutto della vita e poi in realtà non hanno capito una ce**a”. “Accetteresti un appuntamento stupidissimo e divertente?”, le chiede qualcun altro ed Anna risponde così: “Assolutamente sì, basta che sia stupido e divertente”. “La canzone della tua vita?”, “Allora, la canzone della mia vita è ‘Ogni volta’ di Vasco Rossi”. Ecco, queste le risposte a tutte le domande poste dai fan alla Tatangelo mentre è in viaggio per il suo concerto di Capodanno.