Bianca Atzei è stata ripresa dal fidanzato Stefano Corti mentre è in costume, in spiaggia: il costume che indossa però è troppo piccolo per le sue forme. Diamo un’occhiata.

Bianca Atzei sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita: sempre con il sorriso sul volto, il suo fidanzato Stefano Corti è uno spasso ed insieme si divertono tanto. Sono in vacanza a Madagascar ed oltre ai meravigliosi paesaggi, i due regalano piccoli sketch divertenti a tutti coloro che li seguono. Sono fidanzati da quasi un anno Bianca e l’inviato de le Iene: il colpo di fulmine è scoppiato al concerto di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Con il sottofondo delle canzoni d’amore dell’ex coppia, i due si sono conosciuti e subito innamorati. Corti riprende spesso la sua dolce metà sui social: poco fa erano a mare e nel riprenderla non si è accorto che il costume di Bianca era troppo piccolo. Diamo un’occhiata.

Bianca Atzei ripresa dal fidanzato: il costume è piccolo, non contiene le sue forme

Il costumino di Bianca Atzei non contiene le sue forme ed i follower se ne sono accorti. Il fidanzato della nota cantante, Stefano Corti, prende spesso in giro la sua dolce metà e nel riprenderla non si è accorto che si è presentato un incidente particolarmente sexy. Sì, i ‘bei averi’ della splendida Bianca sono usciti fuori, dal basso ed è stato impossibile non accorgersene.

I due scherzavano e si prendevano in giro dopo essersi sfidati ad una gara di bocce: tra uno sfottò ed un altro il simpatico inviato de Le Iene non si è accorto di quello che stava accadendo: l’occhietto dei più curiosi è finito proprio lì! Stefano Corti sarà sicuramente un uomo invidiato per la bellezza della sua donna! L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è irresistibile.