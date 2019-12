Capodanno in tv, Rai 1: ospiti, conduttori, cantanti e da dove è trasmesso

Tutti i cantanti, gli ospiti e il conduttore del Capodanno 2020 di Rai 1, L’Anno che Verrà.

Con chi farete il conto alla rovescia per il nuovo anno? Con la programmazione di Canale 5 o di Rai 1? Ormai è una sorta di tradizione per chi fa i cenoni di Capodanno a casa o al ristorante: bisogna sintonizzarsi sulle due reti ammiraglie e accogliere il nuovo anno con un count down speciale eseguito dagli ospiti e dai conduttori di uno o dell’altro canale. Su Rai 1 quest’anno il conto alla rovescia per Capodanno 2020 verrà fatto nell’ambito della rodata trasmissione “L’Anno Che Verrà”. Ma chi condurrà la serata? Da dove sarà trasmesso in diretta e soprattutto quali ospiti e cantanti ci saranno?

Chi è il conduttore del Capodanno 2020 Rai?

Il Capodanno 2020 in Tv, sulla RAI è nelle mani di un conduttore pazzesco: Amadeus. Ormai da anni la notte di San Silvestro è sua e quest’anno con il Festival di Sanremo in arrivo ci sono buone probabilità che la programmazione sia spumeggiante.

Dove si svolge L’Anno che Verrà?

Per quanto riguarda la location da cui andrà in onda L’Anno Che Verrà, dopo Matera, quest’anno la Rai si posizionerà a Potenza, in Piazza Mario Pagano. Dopo il tradizionale discorso del Presidente Mattarella ci sarà quindi l’inizio della serata Rai di Capodanno e, Amadeus, ci porterà in un viaggio fatto di musica, ospiti e divertimento.

Cantanti e ospiti del Capodanno 2020 su Rai 1

Per quanto riguarda gli ospiti e i cantanti che saliranno sul palco del Capodanno 2020 di Rai 1, come riporta Novella 2000 gli ospiti annunciati sembrano essere:

Cristiano Malgioglio

Riccardo Fogli

Gigi D’Alessio

Orietta Berti

Arisa

Gli Stadio

Antonella Ruggiero

Rocco Hunt

Ivan Cattaneo

Fausto Leali

Benji e Fede

Marco Masini

Elettra Lamborghini

Albano e Romina

Alberto Urso

The Kolors

Paolo Vallesi

A questi grandi artisti si aggiungeranno anche alcuni gruppi locali. Un modo carino per ringraziare la città di Potenza che ospita tutto il carrozzone Rai per questo Capodanno 2020. Tra gli artisti quindi vedremo Rosmy, Accipiter, Musicamanovella, ma non solo. Amadeus ha deciso di dare spazio anche agli otto cantanti delle Nuove Proposte che gareggeranno al Festival di Sanremo. Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma, Eugenio in via di Gioia, Gabriella Martinelli & Lula, Matteo Faustini e Tecla Insolia saliranno quindi sul palco per questo Capodanno Rai 2020.

Il modo per seguire la trasmissione è semplice. O vi recate in piazza a Potenza, oppure potete seguire L’Anno che Verrà con Amadeus sui canali Rai, su RaiPlay e su Rai Radio 1. Insomma, in ogni modo vogliate il conto alla rovescia per Capodanno 2020 con la Rai è al vostro fianco.