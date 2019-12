Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Argentina, lo scatto in costume incanta i followers: lui appoggia la testa proprio lì, momento ‘bollente’ di coppia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una bellissima coppia, molto amata dal pubblico. Conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, hanno da poco festeggiato due anni d’amore, durante i quali hanno sempre convissuto a Milano, condividendo tante esperienze e momenti indimenticabili, tra vacanze, lavoro e momenti di coppia. In questi giorni stanno vivendo una nuova esperienza: Cecilia ha portato Ignazio nella ‘sua’ Argentina per la prima volta, e lì i due stanno trascorrendo dei giorni felici con la famiglia Rodriguez. Poco fa hanno pubblicato uno scatto che li ritrae insieme, in un posa ‘particolare’, che ha infiammato Instagram: scopriamo insieme lo scatto ‘bollente’.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, momento ‘bollente’: la posa è ‘particolare’, lui la tocca proprio lì…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono partiti alla volta dell’Argentina, dove stanno trascorrendo i giorni dopo il Natale. La sorella di Belen ha portato per la prima volta il fidanzato nella sua terra ed è felicissima di potergli mostrare i luoghi in cui è nata e cresciuta. Poco fa la coppia ha infiammato Instagram con uno scatto super, in cui i due hanno una posa davvero ‘particolare’. Entrambi in costume, visto il clima caldo del Sud America in questo periodo, sono abbracciati e sorridenti e Ignazio appoggia la testa sul decolleté di Cecilia, che è piuttosto scoperto, visto che il bikini dell’argentina è minuscolo e mette ben in evidenza il suo corpo e le sue forme mozzafiato.

Lo scatto ritrae, dunque, questo momento ‘bollente’, in cui la coppia si lascia andare e mostra, come sempre, grande complicità e affinità. Inutile dire che i fan sono impazziti davanti a tanta bellezza e sensualità, riempendo subito il post di like e commenti, felici di vedere i propri beniamini così felici e sereni.