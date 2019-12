Quali sono i cibi che portano fortuna e che devono essere mangiati al cenone di Capodanno 2020?

Il conto alla rovescia per il nuovo anno è iniziato. Il 2020 è alle porte e c’è bisogno di accaparrarsi quanta più fortuna possibile per il nuovo anno. A Capodanno si fanno sempre tanti buoni propositi. C’è chi vuole iniziare a fare la dieta seriamente, chi vuole iniziare la palestra, chi si ripromette di fare il salto di qualità al lavoro. Ma diciamocelo. Quello che ci auguriamo tutti per il 2020 è di avere molta più fortuna di prima! Ecco allora che a tavola, al cenone, è importante portare anche dei cibi che portano fortuna e non parliamo delle solite lenticchie.

Cosa mangiare a Capodanno per avere fortuna nel 2020

Se il cotechino e le lenticchie nel menù di Capodanno 2020 devono esserci ci sono anche altri cibi interessanti da mangiare e che, soprattutto, si dice che portino fortuna. Come riporta Fanpage ci sono degli alimenti che vengono considerati veramente dei porta fortuna in altre parti del mondo e che quest’anno potremmo provare a mangiare anche noi:

Fagioli: un cibo per noi considerato povero che invece nei paesi del sud degli Stati Uniti sono considerati un tocca sana per iniziare il 2020 nel modo giusto. Soprattutto si mangiano fagioli neri che vengono considerati simbolo di soldi.

Uva: altro alimento che mangiamo comunemente senza farci caso e che invece in Spagna viene considerato un vero e proprio portafortuna per il nuovo anno. Prima della mezzanotte bisogna mangiare 12 chicchi perché ci porterebbe grande fortuna e felicità.

Feuerzangenbowle: se non dovete guidare largo a questa bevanda alcolica a capodanno. In Germania questo mix di vino, rum, cannella, chiodi di garofano e arancia è considerata una sorta di elisir di fortuna.

Noodles: se siete ormai succubi della bontà del cibo Giapponese quest’anno a Capodanno fatevi una bella scodella di questi spaghetti che sono considerati un simbolo di longevità e aiutano ad accogliere il nuovo anno con una bella dose di felicità.

Aringhe: nei paesi del nord, come la Scandinavia,a le aringhe non possono mancare nel cenone di Capodanno. Portano bene e si dice che assicurino un anno all’insegna della prosperità e della fortuna.

L’ingrediente segreto per un 2020 fortunato

Il vero ingrediente per iniziare bene l’anno però è uno solo: l’amore e la famiglia. Sia che siate con le persone che amate, sia che siate lontani per qualsiasi motivo, il modo migliore per celebrare Capodanno 2020 è sentirsi vicino a chi amiamo. Dedicare ai parenti o agli amici un pensiero, una chiamata e un sorriso è veramente l’elisir per un anno magico.