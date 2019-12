Elettra Lamborghini perde sangue dal naso: la cantante ha immortalato il momento con uno scatto su Instagram, i fan sono in apprensione

Elettra Lamborghini è una delle star più seguite sui social. La cantante di Mala e di Tocame ha accumulato circa 4 milioni e 800 mila seguaci su Instagram e molto presto festeggerà quota cinque milioni. Le sue foto sono piene di like e le sue stories sono seguitissime. Sul popolare social network, la cantante e rampolla della famiglia Lamborghini racconta tutta la sua giornata, tenendo aggiornati i fan sia riguardo gli episodi positivi che quelli negativi. Di recente, ad esempio, ha informato tutti i suoi seguaci che presto si sposerà con il fidanzato Afrojack. Quest’ultimo, infatti, le ha fatto una bellissima proposta di matrimonio nel giorno di Natale. Le cose, però, non vanno sempre per il verso giusto e per questo motivo Elettra è costretta a raccontare anche i momenti negativi, come quando il suo viso è stato stravolto dall’influenza.

Elettra Lamborghini perde sangue: fan in apprensione

La Lamborghini si sta godendo questi pochi giorni di vacanza in montagna insieme al suo fidanzato Afrojack. La cantante sembra al settimo cielo, soprattutto dopo la straordinaria proposta di matrimonio ricevuta proprio nel giorno di Natale. Questa mattina, però, ha dovuto raccontare un episodio increscioso. Appena sveglia, infatti, la cantante ha pubblicato tra le stories di Instagram un video e una foto in cui ha un fazzoletto tra le narici e perde sangue dal naso. La Lamborghini non sembrava preoccupata ed infatti ha sdrammatizzato imitando Luca Giurato, giornalista e conduttore televisivo italiano. I fan però, vedendo il sangue uscire copioso dal naso, sicuramente si saranno preoccupati e avranno invaso di messaggi la cantante della hit Pem Pem. Quasi sicuramente Elettra interverrà nel pomeriggio per tranquillizzare i suoi seguaci. È probabile che la cantante si sia grattata, anche durante la notte, ed abbia rotto qualche vena nel naso. Queste però sono solo supposizioni, noi stessi non sappiamo cosa sia capitato alla star di caratura internazionale e attendiamo sue dichiarazioni.

La Lamborghini riceverà il calore e l’affetto, oltre che dei suoi fan, anche del fidanzato. I due sono legati sentimentalmente da un bel po’ e presto convoleranno a nozze. Il deejay, tra l’altro, ha anche una figlia, Vegas, nata da una precedente relazione con la modella olandese Amanda Balk. Nei prossimi mesi, Elettra e Nick Van de Wall (nome all’anagrafe di Afrojack) comunicheranno i primi dettagli del loro matrimonio.