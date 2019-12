Pochissime ore fa, Elisa Isoardi ha condiviso su Instagram una sua foto completamente senza trucco: lo scatto riceve numerosi complimenti.

A caratterizzare fortemente la bellezza di Elisa Isoardi è la sua innata semplicità. Anche durante le sue quotidiane apparizioni a La Prova del Cuoco, la conduttrice non ama abbondare con il trucco. Certo, un po’ di mascara, un po’ di matita, non possono mai mancare sul suo viso, ma non si può affatto dire che la Isoardi si trucchi in modo esagerato. Tuttavia, l’avete mai vista senza trucco? Pochissime ore fa, l’ex fidanzata di Matteo Salvini ha condiviso una foto senza alcun tipo di abbellimento estetico. Pensate, neanche un po’ di phard. Insomma, il suo viso è completamente al naturale. E così, ammettiamolo, non l’avevamo mai vista prima. Ma siete curiosi di vederla? Vi mostreremo ogni cosa. Anche se vi anticipiamo che, in un batter baleno, la conduttrice ha ricevuto numerosi commenti di apprezzamento. Ecco di che cosa parliamo.

Elisa Isoardi senza trucco: com’è il suo viso al naturale

È sempre molto attiva sul suo canale Instagram, Elisa Isoardi. Già in diverse occasioni, infatti, la bella conduttrice de La Prova del Cuoco ha condiviso delle spettacolari foto. Come si è mostrata, però, in quest’ultimo scatto non l’avevamo mai vista. Come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, l’ex fidanzata di Matteo Salvino si è lasciata immortalare immersa in una rilassante vasca idromassaggio e, soprattutto, completamente senza trucco. Ebbene si. Il suo viso è completamente al naturale, quindi. Ecco di che cosa parliamo:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la bella Isoardi si lascia immortalare tra le ‘amate’ montagne completamente senza trucco. È proprio per questo motivo che, in un batter baleno, la foto è stata subissata di commenti più che positivi. Sono davvero tantissimi, infatti, le persone che si complimentano per la bellezza di Elisa al naturale.

Per ulteriori news su Elisa Isoardi –> clicca qui