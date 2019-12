Elisabetta Gregoraci, l’abito è molto corto: impossibile guardare altrove

In quest’ultima foto su Instagram, Elisabetta Gregoraci si lascia immortalare con indosso un abito molto corto: è davvero impossibile guardare altrove.

Continua la vacanza da sogno di Elisabetta Gregoraci a Dubai. E con essa, con possono assolutamente terminare i suoi incredibile e stupefacenti scatti fotografici. Pochissime ore fa, infatti, la bellissima conduttrice calabrese è stata la protagonista di una bellissima foto in compagnia di sua sorella. Adesso, invece, l’ex moglie di Flavio Briatore si mostra in abiti completamente differenti. Di cosa parliamo? Semplici: di quelli da sera. Proprio ieri, infatti, la giovanissima modella ha pubblicato un entusiasmante scatto con indosso un incantevole abito color oro davvero molto corto. Proprio per questo motivo che, data anche la sua posizione, quel ‘particolare’ dettaglio non può assolutamente passare inosservato. Non siamo noi a dirlo, bensì i numerosi commenti giunti a corredo dello scatto. Siete curiosi di sapere di cosa parliamo? Tranquilli, vi sveleremo ogni cosa. Diamoci un’occhiata insieme.

Elisabetta Gregoraci, l’abito che indossa è molto corto: quando siede…impossibile non guardare lì

Basta davvero poco ad Elisabetta Gregoraci per incantare i suoi followers. Beh, la sua bellezza è davvero smisurata. E, come detto in nostri recenti articoli, non può assolutamente passare inosservata. Sul suo canale Instagram, ce ne sono davvero di diversi ‘degni’ di essere presi in considerazione, ma quest’ultimo, beh quest’ultimo, è davvero ‘impressionante’. Sapete perché? Diamoci un’occhiata:

Come dicevamo precedentemente, Elisabetta Gregoraci si lascia immortalare con indosso un fantastico abito da sera. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, esso è di colore oro, a maniche lunghe e, soprattutto, davvero molto corto. Per questo motivo, data la posizione da seduta assunta in suddetto scatto, quel dettaglio della giovanissima calabrese non può assolutamente passare inosservato.

Ebbene si. Proprio le sue gambe non possono passare affatto inosservate. Pensate, c’è chi dice, da come si può chiaramente leggere dai commenti riproposti in alto, che dovrebbero essere patrimonio dell’Unesco. In effetti…

Elisabetta Gregoraci è sempre molto attiva sul suo canale Instagram. Non soltanto pubblicando delle foto davvero mozzafiato, come dicevamo precedentemente. Ma anche rispondendo ai suoi followers. Sotto ciascuno scatto condiviso sul social, si leggono davvero tantissimi commenti da parte dei suoi sostenitori a cui la giovane calabrese non può fare a meno di rispondere. Non ci sono soltanto complimenti, sia chiaro. Anzi, recentemente, la Gregoraci ha fatto tanto chiacchierare per un commento rilasciato sul suo ex marito Flavio Briatore e la sua nuova fiamma Benedetta Bosi.