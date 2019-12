Festival di Sanremo 2020, svelati i nomi dei concorrenti:chi saranno i Big in gara nella prossima edizione della kermesse canora.

Manca sempre meno all’inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Un Festival che si preannuncia ricco di novità, a partire dal conduttore. A guidare le cinque serate della kermesse canora più famosa di sempre, infatti, ci sarà Amadeus, che, appunto, per la prima volta vestirà i panni di conduttore sul palco dell’Ariston. Un evento al quale il padrone di casa dei Soliti Ignoti si sta preparando con grande concentrazione e dedizione. Soprattutto per quanto riguarda la scelta del cast. Secondo le indiscrezioni trapelate sul web negli ultimi giorni, il conduttore sarà affiancato da ben dieci donne diverse, due per ogni serata del Festival. Ma, ammettiamolo, i nomi più attesi sono quelli dei Big che si sfideranno nella gara canora più amata di sempre. Ebbene, il settimanale Chi ha svelato in anteprima quelli che potrebbero essere i concorrenti ufficiali del Festival di Sanremo 2020. Scopriamoli insieme.

Festival di Sanremo 2020, svelati i nomi dei Big che si contenderanno la vittoria finale

Dal 4 all’8 febbraio, per gli italiani, esiste soltanto il Festival di Sanremo. Quella di quest’anno, poi, sarà davvero un’edizione speciale: si tratta della 70esima, che Amadeus sta preparando nei minimi dettaglio. Il conduttore ci tiene a dare vita a un’edizione che possa soddisfare tutti, dai fan storici della kermesse canora, ai più giovani. E, stando alle anticipazioni trapelate sull’ultimo numero di Chi, saranno proprio i più giovani ad essere felici per la scelta del cast. Il settimanale di Alfonso Signorini, infatti, ha anticipato quelli che dovrebbero essere i Big in gara nella prossima edizione del Festival. Ecco i nomi:

Achille Lauro

Anastasio

Diodato

Elettra Laborghini

Elodie Patrizi

Enrico Nigiotti

Francesco Gabbani

Giordana Angi

I Pinguini Tattici Nucleari

Irene Grandi

Junior Cally

Levante

Marco Masini

Michele Zarrillo

Morgan e Bugo

Paolo Iannacci

Piero Pelù

Rancore

Raphael Gualazzi

Un cast che sembra essere mirato proprio ad attrarre un pubblico di giovanissimi. Sono tantissimi, infatti, i nomi di artisti che contano milioni di fan tra i ragazzi. E, stando a quanto ha riportato Chi, l’ultimo posto disponibile tra i concorrenti se lo contenderebbero Samuele Bersani e i The Kolors. Insomma, nulla è ancora ufficiale. Ma le prime anticipazioni sul Festival sembrano essere davvero entusiasmanti. Confermatissima, intanto, la presenza di Tiziano Ferro, che ci sarà per tutte e cinque le serate del Festival. Non è ancora chiaro il ruolo che il cantante svolgerà sul palco dell’Ariston, ma senza dubbio ne vedremo delle belle. Per il Dopo Festival, che quest’anno si chiamerà l’Altro Festival, ci sarà Nicola Savino. Ecco il post con cui ha dato l’annuncio:

Insomma, un Festiva che si preannuncia ricco di novità. Non ci resta che attendere qualche mese per scoprire tutte le novità che Amadeus ha preparato per il suo pubblico. Siete pronti per questa nuova avventura?