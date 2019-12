Alfonso Signorini sarà il prossimo conduttore del Grande Fratello Vip e tra le sue stories di Instagram afferma: “Sono carico”, poi svela il motivo

Sta per arrivare la quarta edizione del Grande Fratello Vip, la versione del reality show più longevo della televisione italiana dedicata ai personaggi famosi. Quest’anno, Mediaset ha deciso di puntare su Alfonso Signorini, già opinionista nelle precedenti edizioni. Il direttore di Chi questa volta vestirà i panni del conduttore e sarà affiancato da ben due opinionisti, Wanda Nara e Pupo. La produzione ha annunciato già i primi concorrenti, tra questi figurano Pago, ex compagno di Serena Enardu, Rita Rusic, Antonella Elia e Paola Di Benedetto, annunciata proprio nelle ultime ore. La prima puntata andrà in onda mercoledì 8 gennaio. Il reality show durerà come sempre intorno ai tre mesi e il vincitore dovrebbe portare a casa un montepremi di 100 mila euro. La scorsa edizione fu vinta da Walter Nudo, amatissimo dal pubblico.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è carico

Signorini, Pupo e Wanda Nara, i protagonisti della prossima edizione del reality show di Canale 5, si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza. Wanda sta trascorrendo le festività natalizie in un resort alle Maldive insieme al suo compagno Mauro Icardi. La neo opinionista del Grande Fratello ha già reso bollente l’ambiente, pubblicando delle foto in spiaggia veramente mozzafiato. Sigorini, invece, ha optato per la montagna, come ogni anno. Il nuovo padrone di casa ha pubblicato alcune stories sul suo account Instagram, dichiarando di essere carico. Il conduttore del GF Vip, poi, ha svelato anche il motivo: “Ma quale clinica del benessere, quale dieta detox, questa roba disintossica” il direttore del settimanale Chi era immerso in mezzo alla neve delle montagne ed ha dichiarato di aver attraversato un folto bosco per arrivare sino in cima. Signorini poi prosegue: “Tra poco si ritorna a lavoro perchè l’8 gennaio ci aspetta il Grande Fratello, ma sono pieno di energia e di carica grazie a tutto questo“. Signorini poi ha aggiunto anche un post su Instagram, scrivendo: “La felicità ha un colore e una forma: questa”.

I fan del reality show di Mediaset sono pronti per seguire questa quarta edizione. Signorini raccoglierà un’eredità importante, quanto pericolosa. Gli ascolti della precedente edizione, infatti, non sono stati eclatanti e di conseguenza dovrà fare di meglio. Il conduttore pare abbia scelto personalmente il cast ed ha dichiarato: “La gente non dovrà chiedersi: chi è questo“.