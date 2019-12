Grande Fratello Vip, svelata un’altra concorrente: si tratta di un’ex Madre Natura di Ciao Darwin, un personaggio amatissimo dal pubblico, ecco il suo nome.

Il Grande Fratello Vip è ormai alle porte e i fan non sono più nella pelle. A breve comincerà il reality direttamente dalla casa più ambita e spiata d’Italia, con tante celebrità che si metteranno alla prova in questa incredibile avventura. Il conduttore Alfonso Signorini aveva annunciato che sarebbe stata un’edizione ricca di grandi vip, e la sua promessa ad oggi è stata mantenuta. Tanti i volti noti che entreranno nella casa, da Michele Cucuzza a Rita Rusic, passando per Antonella Elia e Adriana Volpe. Tutti personaggi importanti del mondo televisivo, ai quali si è aggiunta ora una nuova concorrente ufficiale, anche lei amatissima dal pubblico. Si tratta di un’ex Madre Natura di Ciao Darwin, dalla bellezza incredibile: ecco il suo nome.

Grande Fratello Vip, svelata nuova concorrente: è un’ex Madre Natura di Ciao Darwin

Il Grande Fratello Vip sta per partire e pian piano sul web stanno venendo fuori i nomi che andranno a comporre il cast del reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo l’ufficialità di alcuni personaggi molto amati dal pubblico, ecco arrivare un nuovo nome, pubblicato direttamente sulla pagina ufficiale del GF. Nel video condiviso su Instagram, si vede prima la sagoma nera della donna, poi la luce permette di vedere il suo volto e scoprire chi è: si tratta di Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di Ciao Darwin, nonché ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Personaggio amatissimo dal pubblico, soprattutto per la sua incredibile bellezza, Paola di Benedetto era uno dei nomi papabili per il GF Vip e ora è diventata una concorrente ufficiale. Per un periodo di tempo più o meno lungo, si separerà dunque dal suo fidanzato, il cantante Federico Rossi, del duo Benji e Fede. Come vivranno i due piccioncini la lontananza forzata? Non ci resta che aspettare e scoprirlo insieme.