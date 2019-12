Klaudia Poznaska si è rifatta? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata attaccata su Instagram, ma la sua risposta sul seno è da applausi

Klaudia Poznaska è stata una delle corteggiatrici più amate del 2019. La modella ed influencer ha corteggiato Andrea Zelletta, arrivando sino alla fine del percorso. Il tronista, però, ha scelto Natalia Paragoni, creando un grande sconforto in Klaudia e nei suoi fan. Dopo la scelta di Zelletta, i telespettatori di Uomini e Donne speravano di vedere la Poznaska sul trono, ma la De Filippi ha optato per altri personaggi. La sperenza, però, è l’ultima a morire e c’è ancora qualcuno che spera che la conduttrice e padrona di casa possa ricredersi. Nel frattempo, però, la Poznaska ha attuato una drastica rivoluzione al suo look. I capelli, prima tra il castano e il rossiccio, adesso sono biondo platino; le labbra sono più rimpolpate; mentre il seno viene messo più in bella mostra rispetto a prima. L’ex corteggiatrice di conseguenza è stato oggetto di critiche da parte di alcuni haters.

Klaudia Poznaska è rifatta? La risposta piccata sul seno

Di recente la Poznaska ha pubblicato sul suo account Instagram una foto ed ha scritto: “Sii te stesso, il mondo adora l’originale“. La frase scelta dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha attirato parecchie critiche e in modo particolare qualcuno ha deciso di scrivere: “Peccato che di te stessa sia rimasto veramente poco. Ma come si può rifarsi così tanto a 20 anni?“. L’utente ha attaccato la Poznaska di essere rifatta, alludendo ovviamente alle labbra, che sembrano essersi gonfiate rispetto al passato, e al seno. Klaudia è stata costretta ad intervenire, scrivendo: “Ho fatto un filler naturale al labbro superiore che va via dopo 5 o 6 mesi. Non vi viene in mente che sono adolescente e posso ancora cambiare?“. È sul seno, però, che la Poznaska ha tirato fuori il meglio di sé, rispondendo in modo ironico al suo hater: “Le tette sono mie, sono di famiglia“. L’ex corteggiatrice del trono classico molto probabilmente alluderà alla mamma o a qualche altro familiare. È pur vero che, anche durante l’esperienza a Uomini e Donne, la Poznaska ha sempre dimostrato di avere una taglia bella abbondante.

Probabilmente ciò che avrà tratto in inganno gli utenti di Instagram saranno le pose della modella e influencer. In alcune foto, infatti, il suo seno sembra ancora più grande. Adesso però, dopo il commento della Poznaska, sappiamo per certo che sia naturale.