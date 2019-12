A Roma c’è stato una violenta lite tra la famosa attrice ed un edicolante: l’epilogo è stato tragico, il personaggio famoso è finito in ospedale. Ecco cosa è successo.

Incredibile quanto a volte una persona scortese possa far infuriare al punto da far scatenare una rissa: è successo a Roma ieri mattina, 29 dicembre, a Piazza Risorgimento. Il portale del Messaggero fa sapere che c’è stato un violento litigio tra due donne e decine persone hanno assistito alla scena: un botta e risposta finito con le mani per due signore. Nessuno avrebbe immaginato che sarebbe potuta finire così. Una delle due persone è un personaggio famoso, protagonista di una Serie Tv molto famosa dell’ultimo periodo. Scopriamo di chi si tratta.

Roma, lite violenta con l’edicolante: l’attrice finisce in ospedale

Una violente lite è stata spettacolo di alcuni passanti di Piazza Risorgimento a Roma ieri mattina 29 dicembre. Racconta il Messaggero che due signore si sono letteralmente attaccate per poi iniziare a spintonarsi al punto che una delle due si sia trovata in ambulanza. L’episodio incredibile vede protagonista la nota attrice Irene Ferri: la commerciante, a dire del personaggio televisivo e teatrale, sarebbe stata molto scortese nel servirla. L’edicolante non avrebbe rispettato la fila ed avrebbe agito in maniera molto lenta: un botta e risposta con tono antipatico si è poi trasformato in spintoni. L’episodio di violenza si è concluso con l’arrivo di polizia ed ambulanza: quando gli agenti sono arrivati hanno trovato le due donne particolarmente scosse e l’attrice dolorante.

La Ferri è stata infatti portata subito in ospedale, a bordo dell’ambulanza: al Santo Spirito i medici l’hanno visitata e non hanno riscontrato alcun problema grave. Un po’ di spavento ed una leggera ecchimosi al volto è la diagnosi della famosa protagonista della serie tv Pezzi Unici. Qualche giorno e starà di nuovo bene, sperando che possa dimenticare lo spiacevole episodio che l’ha coinvolta. Ora starà alla polizia indagare sui reali motivi della lite: se nessuna delle due donne denuncerà il fatto, questo verrà archiviato.

L’attrice la stiamo vedendo in tv ultimamente su Rai Uno nella serie Pezzi Unici: interpreta Anna, la direttrice della casa-famiglia. La romana classe ’72 lavora anche nel campo teatrale: è famosa la recente partecipazione allo spettacolo ‘La Camera Azzurra’. Per gli amanti delle fiction della Rai, la ricorderemo sicuramente in Provaci ancora prof e Tutti Pazzi per amore.