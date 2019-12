Luciana Littizzetto in sala operatoria, linguaccia ai fan: l’annuncio

Luciana Littizzetto in sala operatoria dopo l’incidente che l’ha vista coinvolta, linguaccia ai fan si Instagram: l’annuncio social

Luciana Littizzetto che due giorni fa è stata coinvolta in un rovinoso incidente per strada. è apparsa sui social per aggiornare i fan su quanto accaduto e sulle sue condizioni di salute. La comica e scrittrice, compagna sul lavoro di Fabio Fazio, solo ieri aveva postato sui social una foto in cui appare stesa su un divano totalmente ingessata sul lato destro, scatenando i commenti dei fan e degli amici, che hanno chiesto spiegazioni su quanto accaduto. Ma andiamo a vedere cos’è successo…

Luciana Littizzetto ha fatto spaventare e non poco i fan e gli amici sul noto social network, Instagram. La nota conduttrice, comica e scrittrice, solo due giorni fa aveva postato una foto in cui appariva con gamba e braccio ingessato, destando la preoccupazione e lo stupore generale. Sotto la foto aveva scritto: “E buona fine e buon principio”, aggiungendo di essere volata per strada e averci rimesso rotula e polso. Nella foto postata qualche minuto fa, ci ha tenuto a rassicurare tutti i suoi seguaci e gli amici. Infatti dopo l’incidente e la conseguente ingessatura, è stato necessario ricorrere probabilmente a un intervento di chirurgia ortopedica per sistemare la rotula e il polso. La Littizzetto non si è fatta certamente scoraggiare, abituati a vederla sempre sorridente e super ironica, anche in quest’occasione si è mostrata una vera guerriera. Poco dopo la fine dell’operazione a cui si è dovuta sottoporre presso l’istituto Clinico Humanitas Health, la donna si è mostrata sui social con cuffietta e occhiali, e una simpaticissima linguaccia. Sotto il post una ironica didascalia: “Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie“.

Sembra che l’operazione sia andata a buon fine e finalmente Luciana possa riposarsi, non prima di aver rassicurato tutti sul suo stato di salute. I commenti sotto il post sono già migliaia, e moltissimi sono quelli dei colleghi della Tv che le augurano una prontissima guarigione e tanta fortuna. Ancora non sono certe le cause dell’incidente, ciò che è certo è che i danni non sono stati di poco conto per la donna. Non ci resta che augurarle una pronta guarigione e aspettare per nuovi sviluppi in merito.