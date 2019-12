Nilufar Addati, lo sfogo senza freni su Instagram: “Bisogna tenere duro”, ecco a cosa si riferisce l’ex tronista di Uomini e Donne, le sue parole.

Nilufar Addati è stata una tronista molto discussa di Uomini e Donne, ma anche una delle più amate, soprattutto per la sua storia con Giordano Mazzocchi, che ha fatto sognare i fan del programma. I due ora non stanno più insieme, e nonostante ci siano state molte voci in merito a un loro possibile riavvicinamento, sembra che siano solo due ex rimasti in buoni rapporti e niente di più. La carriera di Nilufar intanto è decollata. Sempre molto attiva sui social, l’ex tronista mostra spesso il suo fisico da urlo e condivide con i fan tutto quello che fa. L’ultimo post che ha condiviso sul suo profilo Instagram ad esempio, è un lungo e inaspettato sfogo riferito alle feste di Natale: ecco le sue parole.

Nilufar Addati, lo sfogo su Instagram: ecco cos’è successo all’ex tronista

Nilufar Addati ha affidato a Instagram un lungo sfogo poco fa. L’ex tronista condivide spesso con i fan i suoi pensieri e lo ha fatto anche in questo caso, pubblicando una foto in cui ha un’espressione particolarmente imbronciata e infastidita. Ma cos’è successo alla giovane influencer? Nulla di grave fortunatamente. Nella didascalia, però, Nilufar spiega il motivo di quella faccia ‘arrabbiata’, riportando tutte le domande che sta ricevendo in questi giorni dai parenti. Le classiche domande a cui quasi tutti i giovani devono rispondere durante le feste natalizie, che arrivano dai parenti con cui si incontrano solo in queste circostanze: “Ma il fidanzatino? L’università? Che lavoro fai su Instagram?”

“Faccia da feste”, scrive Nilufar, che poi invita i followers a tenere duro come sta facendo lei, perché manca poco alla fine delle ferie natalizie. Il tono del post è chiaramente ironico, ma comunque sottolinea un fastidio probabilmente reale dell’ex tronista, che poi chiede ai suoi fan di raccontarle come stanno trascorrendo le feste di Natale.

Nuovo amore in vista per Nilufar? L’indiscrezione

Nilufar Addati è amatissima dal pubblico e ha tantissimi fan con cui condivide quasi tutto della sua vita. L’unica cosa di cui parla poco è la sua situazione sentimentale, intorno alla quale aleggia un velo di mistero. Dopo le voci di un probabile ritorno di fiamma con Giordano Mazzocchi, che non hanno mai trovato conferma, negli ultimi giorni una frase della sua amica Giulia Latini, che ha parlato di ‘situazione interessante’ per Nilufar, ha fatto pensare che nella vita della napoletana ci fosse un nuovo amore. Anche in questo caso, però, l’ex tronista non ha confermato né smentito.