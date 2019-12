Paolo Fox, la clamorosa rivelazione ad Amadeus prima che diventasse ufficiale il suo ruolo da conduttore a Sanremo 2020: ha detto tutto in diretta a Domenica In. Sapete di cosa stiamo parlando? Ormai, non lo nasconde più…

Paolo Fox è stato ospite a Domenica In nella puntata andata in onda nel pomeriggio di domenica, 29 dicembre. Ha parlato dei segni zodiacali, di cosa succederà secondo gli astri nel 2020, l’anno che sta per arrivare. E poi ha fatto una rivelazione abbastanza importante su Amadeus. Proprio così, Fox ha voluto dirlo in diretta a Mara Venier. Ma di cosa si tratta? Qual è la rivelazione fatta su Amadeus? Come sappiamo, il conduttore televisivo sarà al timone di Sanremo 2020. Verrà affiancato, secondo tante indiscrezioni, da diverse vallette. E adesso, oltretutto, arriva questa confessione fatta da Fox a Domenica In. Come sappiamo, Paolo dice sempre ai suoi fan di ‘non credere all’Oroscopo, bensì di verificare’. Ebbene, questa volta possiamo avere modo di constatare che la previsione dell’astrologo si è rivelata corretta. Almeno nel caso di Amadeus, gli astri hanno detto la verità. Ma scopriamo insieme tutto ciò che riguarda l’episodio verificatosi nella trasmissione di Mara Venier.

Paolo Fox, “Gliel’avevo detto”: la rivelazione su Amadeus a Domenica In

Paolo Fox aveva predetto che per Amadeus sarebbe stato un anno fantastico. Proprio così. Può sembrare surreale, certo, ma questo è quanto viene affermato proprio da lui stesso in diretta a Domenica In. Se lo riterrà necessario, magari, anche lo stesso Amadeus interverrà per confermare tutto. Ovviamente, Paolo Fox ha detto ciò ad Amadeus prima che diventasse ufficiale la sua partecipazione al Festival di Sanremo come conduttore principale. “Ad Amadeus, per esempio avevo detto che sarebbe stato un anno importante”, questa la rivelazione fatta da Fox in diretta a Domenica In.

Oroscopo 2020: cosa dobbiamo aspettarci?

Paolo Fox ha scatenato la curiosità del suo pubblico a Domenica In, ospite di Mara Venier nell’ultima domenica dell’anno 2019. Ha voluto raccontare quello che, secondo la sua disciplina, potrebbe accadere nel 2020. Cosa ci aspetta, dunque, per l’anno venturo? Beh, Paolo si è espresso in maniera distinta per ogni segno. Per cui, ovviamente, non sarà tutto uguale per tutti i segni. Ad esempio, l’inizio dell’anno sarà un po’ complicato per l’Ariete, mentre il Toro sarà fortunato sia in amore che in ambito privato e personale. Sarà un ottimo anno anche per il segno della Vergine. Insomma, tra alti e bassi, tra momenti positivi e negativi, il 2020 ci riserverà tante sorprese molto interessanti.